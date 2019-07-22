Апеляційний суд не зняв арешт з активів Коломойського у справі "Приватбанку"

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у знятті арешту з активів колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та компаній, які йому належать.

Це вже друге рішення не на користь Нацбанку, відповідні відомості з’явилися у судовому реєстрі.

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НБУ хотів зняти арешт, щоб мати можливість погасити заборгованість банку за кредитами. Арешт на активи олігарха наклала Генеральна прокуратура у справі про ймовірне виведення коштів з "Приватбанку" його колишніми власниками напередодні націоналізації у 2016 році.

Ці активи перебували в іпотеці Нацбанку і наразі установа намагається їх продати, щоб погасити цю іпотеку. Серед арештованого майна – земельні ділянки на гірськолижному курорті "Буковель", а також майно металургійних заводів олігарха в Україні.

Зазначимо, перед цим накладений на нерухомість олігарха Ігоря Коломойського арешт скасував Печерський райсуд Києва.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

• 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

• Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.