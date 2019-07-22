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      Апеляційний суд не зняв арешт з активів Коломойського у справі "Приватбанку"

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      Апеляційний суд відмовився знімати арешт з арештованих активів Коломойського у справі "Приватбанку"
      Апеляційний суд відмовився знімати арешт з арештованих активів Коломойського у справі "Приватбанку" / 24 канал

      Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у знятті арешту з активів колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та компаній, які йому належать.

      Це вже друге рішення не на користь Нацбанку, відповідні відомості з’явилися у судовому реєстрі.

      Вам цікаво: Чи можуть Коломойському частково повернути "Приватбанк"

      НБУ хотів зняти арешт, щоб мати можливість погасити заборгованість банку за кредитами. Арешт на активи олігарха наклала Генеральна прокуратура у справі про ймовірне виведення коштів з "Приватбанку" його колишніми власниками напередодні націоналізації у 2016 році.

      Ці активи перебували в іпотеці Нацбанку і наразі установа намагається їх продати, щоб погасити цю іпотеку. Серед арештованого майна – земельні ділянки на гірськолижному курорті "Буковель", а також майно металургійних заводів олігарха в Україні.

      Зазначимо, перед цим накладений на нерухомість олігарха Ігоря Коломойського арешт скасував Печерський райсуд Києва. 

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

      • 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      • 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

      Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Судді Приватбанк Ігор Коломойський Апеляційний суд Києва
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