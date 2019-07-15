Суд скасував арешт нерухомості Коломойського

Накладений на нерухомість олігарха Ігоря Коломойського арешт скасував Печерський райсуд Києва. Усе тому, що Генпрокуратура не змогла обґрунтувати доцільність цього арешту.

415 земельних ділянок, офісів, приміщень та іншої нерухомості, що належать Коломойському, арештували у 2017 роц. Про це клопотала ГПУ в межах кримінальної справи за фактом видачі "Приватбанком" кредитів, повідомляє finbalance.

До слова: Що відомо про нерухомість Ігоря Коломойського

Так, "Приватбанк" у період націоналізації видав пов'язаним між собою українським підприємствам кредитів на 373 мільйони гривень на невигідних для банку умовах. Це призвело до заборгованості перед банком.



Втім, суд постановив, щоГПУ не надала доказів пропорційності покарання до завданих збитків та взагалі вирішив, що до компанії ТОВ "Приватофис" не може бути застосовано конфіскацію.

Про те, яке значення має Коломойський для економіки України та як впливає на курс гривні, можна прочитати тут.