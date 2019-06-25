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      Коломойський розпродує нерухомість у США: що відомо про будівлі

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      Компанія, пов'язана з Коломойським і Боголюбовим, розпродує нерухомість у США
      Компанія, пов'язана з Коломойським і Боголюбовим, розпродує нерухомість у США / Колаж 24 каналу

      Впродовж останніх років американська компанія Optima Management Group, яка фігурує у позові "Приватбанку" про відмивання коштів колишніми власниками фінустанови Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, суттєво скоротила портфель нерухомості у США.

      Журналісти з'ясували, якою нерухомістю володіли колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов у США.

      Читайте більше у матеріалі: Хмарочоси, заводи та готелі Коломойського у США: "Приватбанк" розсекретив нерухомість

      Раніше компанія Optima Ventures, пов'язана з колишніми власниками "Приватбанку", володіла понад 260 тисячами метрів квадратних комерційної нерухомості у місті Клівленд (штат Огайо, США).

      За даними місцевого видання Cleveland Scene, впродовж останніх років компанія активно позбувалась своїх активів, йдеться у матеріалі zn.ua.

      Журналіст Іван Яковина поділився враженнями, що побачив у Клівленді під час своєї недавньої мандрівки у США.

      Що відомо про нерухомість, яку компанія Коломойського продала у США?

      Офісний центр AECOM, який був придбаний у 2010-му за 46,5 мільйона доларів США, торік продали за 38 мільйонів.

      Коли компанія Optima купувала цю будівлю, вона була заповнена орендарями приблизно на 90%, а на момент продажу пустували понад 50% офісів.

      будівля AECOM нерухомість Коломойський США
      Офісний центр AECOM у Клівленді (штат Огайо)

      ● Ще однією будівлею, якої позбулась компанія, пов'язана з Коломойським у Боголюбовим стала історична будівля у Huntington Building в центрі Клівленда.

      Влітку 2010-го її придбали за 18,5 мільйонів доларів, а продали навесні 2018-го. Новий власник охарактеризував покупку як "зяючу діру в метушливому центрі міста".

      Huntington Building нерухомість Коломойський Огайо
      Будівля Huntington Building у Клівленді 

      ● Офісний центр 55 Public Square Optima також намагалась продати, але на момент продажу будівля пустувала і потребувала ремонту, а його ринкова вартість становила 20 мільйонів доларів США, тому потенційний покупець відмовився від купівлі.

      Public Square нерухомість Коломойський США
      Будівля 55 Public Square у Клівленді

      У січні 2018 року сталеливарний завод Kentucky Electric Steel, який належав Optima Acquisitions і свого часу був одним з найбільших виробників штату, оголосив про звільнення 113 співробітників та закриття. У вересні новому власнику компанії Steel Dynamics Inc. вдалось врятувати завод.

      завод Коломойський США
      Завод Kentucky Electric Steel у США

      Що відомо про позов "Приватбанку" проти Коломойського у США?21 травня 2019 державний банк "Приватбанк" звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких він зазнав внаслідок протиправних дій.

      Представники банку наполягають, що йдеться про відмивання 470 мільярдів доларів США колишніми власниками фінустанови Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

      Підставою для позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства. За даними "Приватбанку", отримані з банку гроші перераховували одним і тим самим компаніям, які витрачали їх на купівлю майна у США.

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      Теги: Новини США Новини нерухомості світу Ігор Коломойський Приватбанк Розслідування Новини політики Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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