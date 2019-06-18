Позов Коломойського проти України: що вимагає та коли оголосять рішення

Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.

Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".

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"Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації — 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується, що остаточне рішення ухвалять не раніше 2020 року", — написали у документі.



Ігор Коломойський

Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов володіють 42% акцій "Укрнафти". Контрольний пакет акцій належить державному "Нафтогазу".

Що відомо про позов Коломойського та Боголюбова проти України? У 2015 році Коломойський та Боголюбов подали проти України позов до Стокгольмського арбітражу, у якому звинувачують Україну в нанесенні шкоди через відбір газу "Укрнафти" без оплати або з оплатою за зниженим тарифом, невиконанні рішень українських судів, зменшенні кворуму, необхідного для проведення ради акціонерів. Свої претензії до України олігархи оцінили у 4,7 мільярда доларів, проте згодом збільшили їхній розмір до 5,4 мільярда доларів.