12:42
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ

      Позов Коломойського проти України: що вимагає та коли оголосять рішення

      454 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов
      Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов / epravda.com.ua

      Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.

      Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".

      Читайте також: Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів

      "Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації — 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується, що остаточне рішення ухвалять не раніше 2020 року", — написали у документі.

      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський

      Колишні власники "Приватбанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов володіють 42% акцій "Укрнафти". Контрольний пакет акцій належить державному "Нафтогазу".

      Що відомо про позов Коломойського та Боголюбова проти України? У 2015 році Коломойський та Боголюбов подали проти України позов до Стокгольмського арбітражу, у якому звинувачують Україну в нанесенні шкоди через відбір газу "Укрнафти" без оплати або з оплатою за зниженим тарифом, невиконанні рішень українських судів, зменшенні кворуму, необхідного для проведення ради акціонерів. Свої претензії до України олігархи оцінили у 4,7 мільярда доларів, проте згодом збільшили їхній розмір до 5,4 мільярда доларів.

      blog_ava
      Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці
      сьогодні
      15398
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Укрнафта Нафтогаз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шість запитань до соратників президента Зеленського
      сьогодні , 09:00 Шість запитань до соратників президента Зеленського
      Наталя Ромашова 1200
      Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      сьогодні , 00:00 Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      Віталій Дейнега 711
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      17 червня , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      17 червня , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 1872
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      17 червня , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2853
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук