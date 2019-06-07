Хмарочоси, заводи та готелі Коломойського у США: "Приватбанк" розсекретив нерухомість олігарха

"Приватбанк" розкрив активи своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких звинувачують у відмиванні 470 мільярдів дларів через офшори.

"Приватбанк" 21 травня звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких він зазнав у результаті різних протиправних дій. Представники банку вважають, що ці дії вчинені колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Про це написали на сайті "Радіо Свобода".

Читайте також: КС забрав у НАБУ одну з ключових функцій на вимогу Коломойського

Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства. З’ясувалось, що гроші, отримані з банку, перераховувались низці одних і тих самих компаній, які "Приватбанк" називає "пральними". Ці ж компанії згодом витрачали отримані кошти на купівлю майна у США.

Журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” проаналізували позов "Приватбанку" на екс-власників до суду США та знайшли майно, яким бізнесмени володіють у США.

• 55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) заснована 29 квітня 2008 року. Придбана за 34 мільйони доларів фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року.



55 Public Square Building

• One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за 86,3 мільйона доларів Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше 36,1 мільйона доларів із цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із "Приватбанку".



One Cleveland Center

• AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Придбана за 46,5 мільйонів доларів компанією Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма зареєстрована 21 липня 2010 року.



AECOM Building

• Готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) у Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше 2,4 мільйона доларів використали на ремонт готеля.



Готель Crowne Plaza Hotel

• Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько 7,6 мільйонів доларів із суми, яку заплатили за цю споруду, отримані через схеми виведення грошей.



Вежі Stemmons Towers

• Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.



CompuCom System Headquarters

• PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.



PNC Plaza

• Huntington Building – 21-поверхова споруда у Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за 18,5 мільйонів доларів компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.



Huntington Building

• Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник і постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості - теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року.

Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили 188,1 мільйона доларів.



CC Metals and Alloys LLC

• Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).



Felman Production LLC

• Єдина трейдингова компанія для попереднього заводу – Felman Trading, Inc.(Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).



Felman Trading, Inc.

• KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у 20 мільйонів доларів.



KES Acquisition Company

• Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.



Steel Rolling Holdings, Inc.

• Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року.

Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше 4,5 мільйона доларів, використані при купівлі заводу, були, на думку "Приватбанку", "відмитими".



Warren Steel

• Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc, яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.

Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за 43,5 мільйона доларів.