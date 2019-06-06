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      КС забрав у НАБУ одну з ключових функцій на вимогу Коломойського

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      Конституційний суд за позовом Коломойського позбавив НАБУ функції розривати корупційні угоди, – "Схеми"
      Конституційний суд за позовом Коломойського позбавив НАБУ функції розривати корупційні угоди, – "Схеми" / AFP

      Конституційний суд України позбавив Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями. Рішення ухвалити за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів" українського олігарха Ігоря Коломойського.

      Наразі рішення суду ще не опублікували, повідомили "Схеми" із посиланням на свої джерела.

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      Відповідне рішення Другий сенат Конституційного суду України ухвалив під час закритого засідання 5 червня. Позов компанія Коломойського подала ще у 2018 році. "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

      За розрахунками "Центру протидії корупції", за 4 роки НАБУ розірвало у судах 92 корупційні угоди у межах 42 позовів. Загальні збитки держави від відновлення таких угод можуть сягати 7 мільярдів гривень.

      Завдяки цій роботі юристів НАБУ до держпідприємств повернуться 7 мільярдів гривень. Якщо ж Конституційний суд винесе рішення на користь компанії Коломойського, ми втратимо ці гроші. Для порівняння – це трохи більше, ніж річний бюджет Міністерства охорони здоров’я на ліки для важкохворих українців,
      – зазначала юристка ЦПК Олена Щербан.

      У ЦПК зазначають, що за таким принципом у суді за позовом НАБУ визнали недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.

      Що це за завод?Одне з найбільших профільних підприємств в Європі, монополіст з виробництва феросиліцію (47,7 % обсягу українського ринку) сірчановуглецевого феромарганцю і металевого марганцю (100 Роботу завод розпочав ще у 1933 році. Після відновлення незалежності України державне підприємство перетворили у відкрите акціонерне товариство, у 1993 році його власником став "Приватбанк". Головою заводу є Кравченко Павло Олександрович.

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Ігор Коломойський НАБУ Приватбанк
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