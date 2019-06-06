КС забрал у НАБУ одну из ключевых функций по требованию Коломойского

Конституционный суд Украины лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Решение приняли по иску компании "Запорожский завод ферросплавов" украинского олигарха Игоря Коломойского.

Сейчас решение суда еще не опубликовали, сообщили "Схемы" со ссылкой на свои источники.

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Соответствующее решение Второй сенат Конституционного суда Украины принял во время закрытого заседания 5 июня. Иск компания Коломойского подала еще в 2018 году. "Запорожский завод ферросплавов" входит в условную группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По расчетам "Центра противодействия коррупции", за 4 года НАБУ разорвало в судах 92 коррупционные сделки в пределах 42 исков. Общие убытки государства от восстановления таких сделок могут достигать 7 миллиардов гривен.

Благодаря этой работе юристов НАБУ к госпредприятиям вернутся 7 миллиардов гривен. Если же Конституционный суд вынесет решение в пользу компании Коломойского, мы потеряем эти деньги. Для сравнения – это чуть больше, чем годовой бюджет Министерства здравоохранения на лекарства для тяжелобольных украинцев,

– отмечала юрист ГПК Елена Щербань.

В ГПК отмечают, что по такому принципу в суде по иску НАБУ признали недействительным договор между "Запорожьеоблэнерго" и "Энергосетью" на сумму более 112 миллионов гривен.

Что это за завод?Одно из крупнейших профильных предприятий в Европе, монополист по производству ферросилиция (47,7% объема украинского рынка) серноуглеродного ферромарганца и металлического марганца. Работу завод начал еще в 1933 году. После восстановления независимости Украины государственное предприятие превратили в открытое акционерное общество, в 1993 году его владельцем стал "Приватбанк". Председателем завода является Кравченко Павел Александрович.