Зеленский озвучил свою позицию относительно "Приватбанка"

Владимир Зеленский не намерен становиться на сторону бывших владельцев "Приватбанка" и утверждает, что в этом вопросе будет защищать только интересы государства.

Такую позицию глава государства озвучил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, написала пресс-служба АП на своей странице в Twitter.

Отметим, Владимир Зеленский находится в Брюсселе с официальным визитом, там у него запланирован ряд встреч.

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"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", – сказал Зеленский.

Президент Украины также встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці»,- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) June 4, 2019

Как разворачиваются события относительно "Приватбанка"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

• 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ относительно определения списка связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

• 14 мая НБУ и "Приватбанк" выиграли в суде иски к компаниям, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на сумму 2,6 миллиарда гривен.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".



Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.