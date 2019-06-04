Зеленський озвучив свою позицію щодо "Приватбанку"
Володимир Зеленський не має наміру ставати на бік колишніх власників "Приватбанку" і стверджує, що у цьому питанні захищатиме лише інтереси держави.
Таку позицію глава держави озвучив під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, написала прес-служба АП на своїй сторінці у Twitter.
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Зазначимо, Володимир Зеленський перебуває у Брюсселі із офіційним візитом, там у нього запланована низка зустрічей.
Що стосується "Приватбанку", я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці,
– наголосив він.
Президент України також зустрівся із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?
• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.
• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.
• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.
• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.
• 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.
Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.
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