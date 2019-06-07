Небоскребы, заводы, гостиницы Коломойского в США: "Приватбанк" рассекретил недвижимость олигарха

"Приватбанк" раскрыл активы своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в отмывании 470 миллиардов долларов через оффшоры.

"Приватбанк" 21 мая обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые он понес в результате различных противоправных действий. Представители банка считают, что эти действия совершены бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом написали на сайте "Радио Свобода".

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Основанием иска в американский суд являются ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Выяснилось, что деньги, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые "Приватбанк" называет "стиральными". Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.

Журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” проанализировали иск "Приватбанка" на экс-владельцев в суд и нашли имущество, которым бизнесмены владеют в США.

• 55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) основана 29 апреля 2008 года. Приобретена за 34 миллиона долларов фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года.



55 Public Square Building

• One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) – приобретена за 86,3 миллионов долларов Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум 36,1 миллионов долларов из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".



One Cleveland Center

• AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Приобретена за 46,5 миллионов долларов компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма зарегистрирована 21 июля 2010 года.



AECOM Building

• Отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011 года. Еще минимум 2,4 миллиона долларов использовали на ремонт гостиницы.



Готель Crowne Plaza Hotel

• Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около 7,6 миллионов долларов из суммы, которую заплатили за эту постройку, получили через схемы вывода денег.



Башни Stemmons Towers

• Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположены по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года.



CompuCom System Headquarters

• PNC Plaza – тридцатиэтажный небоскреб в крупнейшем городе штата Кентуки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010 года.



PNC Plaza

• Huntington Building – 21-этажное сооружение в Кливленде (штат Огайо), расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 года оно было приобретено за 18,5 миллионов долларов компанией Optima 925, LLC (Делавэр), зарегистрированной 14 мая 2010 года.



Huntington Building

• Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) – крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности – тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года.

Собственниками являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбером. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили 188,1 миллионов долларов.



CC Metals and Alloys LLC

• Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).



Felman Production LLC

• Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).



Felman Trading, Inc.

• KES Acquisition Company – металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тысячи квадратных метров обошелся минимум в 20 миллионов долларов.



KES Acquisition Company

• Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.



Steel Rolling Holdings, Inc.

• Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года.

Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию из Британских Виргинских островов, которая называется Halliwel Assets, Inc., и траст с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. По меньшей мере 4,5 миллиона долларов, использованные при покупке завода, были, по мнению "Приватбанка", "отмытыми".



Warren Steel

• Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc, которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.

Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за 43,5 миллиона долларов.