Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера

Украинский олигарх Игорь Коломойский определился со своими фаворитами на должность премьер-министра Украины. Один из них заместитель главы Офиса президента.

В лидерах у Коломойского исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, об этом бизнесмен рассказал российскому изданию РБК.

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Кроме того, импонирует олигарху на этом месте и гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Сейчас кресло премьера – загадка. Президент Украины уже заявил, что в качестве премьера его команда видит "гуру экономики" – независимого, сильного человека с профессиональным образованием, которого уважают в Украине и на Западе.

Эксперты отмечают, что сейчас на Банковой звучат несколько фамилий: Андрей Коболев, Юрий Витренко, Владислав Рашкован Александр Данилюк и другие.

Что известно о кандидатах в премьеры?

Стоит отметить, что после появления версии о пяти потенциальных премьерах, которая пришла в Украину из США, появилась информация о новом кандидате – заместителе председателя Офиса Президента Алексея Гончарука. К тому же, по словам политических эспертов и журналистов, премьер-министром может стать и руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.



Информация о пяти потенциальных премьер-министрах пришла в Украину из США