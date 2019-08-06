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      Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера

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      Коломойский назвал фаворитов на пост премьера Украины 2019: Гончарук и Витренко
      Коломойский определился с фаворитами на пост премьера / 5.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский определился со своими фаворитами на должность премьер-министра Украины. Один из них заместитель главы Офиса президента.

      В лидерах у Коломойского исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, об этом бизнесмен рассказал российскому изданию РБК.

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      Кроме того, импонирует олигарху на этом месте и гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель председателя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

      Сейчас кресло премьера – загадка. Президент Украины уже заявил, что в качестве премьера его команда видит "гуру экономики" – независимого, сильного человека с профессиональным образованием, которого уважают в Украине и на Западе.

      Эксперты отмечают, что сейчас на Банковой звучат несколько фамилий: Андрей Коболев, Юрий Витренко, Владислав Рашкован Александр Данилюк и другие.

      Что известно о кандидатах в премьеры?
      Стоит отметить, что после появления версии о пяти потенциальных премьерах, которая пришла в Украину из США, появилась информация о новом кандидате – заместителе председателя Офиса Президента Алексея Гончарука. К тому же, по словам политических эспертов и журналистов, премьер-министром может стать и руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

      хто стане премєром
      Информация о пяти потенциальных премьер-министрах пришла в Украину из США

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Парламентские выборы 2019 Игорь Коломойский
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