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      Остання відстрочка для "євробляхерів": Зеленський ініціює законопроект

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      Зеленський хоче відтермінувати штрафи для власників "євроблях"
      Зеленський хоче відтермінувати штрафи для власників "євроблях" / 24 канал

      Президент Зеленський ініціював законопроект, який відтермінує штрафи для власників нерозмитнених автомобілів на європейських номерах до кінця 2019 року.

      Автомобілі, що раніше ввезли з-за кордону, мають розмитнити до кінця року. Це має бути останнє відтермінування. Потім – почнуть штрафувати, сказав кандидат від "Слуги народу" на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради Владислав Криклій в інтерв'ю Liga.net.

      Детальніше про "єврономери": Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

      Криклій вважає, що наразі у багатьох власників просто немає документів на машину, оскільки декілька місяців тому спостерігали аномальну кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Так, у 2019 зафіксували 200 тисяч реєстрацій, у 2018 – 70 тисяч. 

      Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати й на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явитись через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка,
      – сказав народний обранець.

      Що таке "євробляха" та чому за неї треба платити?

      "Євробляха" – назва вживаного авто, яке раніше завезли з Європи без сплати митного податку. Розмитнення в Україні – було справою не дешевою. Іноді вартість розмитнення доходила до 10 тисяч доларів при вартості авто у 2 тисячі доларів. Люди дуже просто юридично уникали цього податку – треба було лише раз на 3 місяці виїжджати за кордон. Це призвело до величезних черг на кордоні України та звернуло увагу влади на цю проблему.

      Верховна Рада вирішила легалізувати "євробляхи" та зобов'язала власників автомобілів сплатити митний податок спочатку зі знижкою 50%, а потім у повній сумі. Перед цим депутати переглянули формулу, за якою розраховується розмір мита.

      Нерозмитнені автомобілі вважаються такими, що перебувають в режимі транзиту.

      Розмитнити автомобіль власники "єврономерів" мають до 24 серпня. З цієї дати починаються чималі штрафи за прострочення. У Зеленського ж пропонують ще трішки відкласти це питання, щоб люди встигли оформити документи.

      Зазначимо, що востаннє питання автівок на єврономерах переносили три місяці тому. Тоді в урядовому кварталі у Києві власники "євроблях" влаштували дводенну акцію протесту.

      Які штрафи загрожують "євробляхерам" за порушення терміну перебування авто у режимі транзиту:

      • від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;
      • від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;
      • понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.


      Нова схема оподаткування "євроблях" / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Слуга народу Володимир Зеленський Законодавство Транспорт Штрафи
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