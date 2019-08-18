20:22
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Последняя отсрочка для "евробляхеров": Зеленский инициирует законопроект

      4022 Читати новину українською
      Зеленский хочет отсрочить штрафы для владельцев "евроблях"
      Зеленский хочет отсрочить штрафы для владельцев "евроблях" / 24 канал

      Президент Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах до конца 2019 года.

      Автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа, должны растаможить до конца года. Это должна быть последняя отсрочка. Потом – начнут штрафовать, сказал кандидат от "Слуги народа" на должность главы транспортного комитета Верховной Рады Владислав Криклий в интервью Liga.net.

      Подробнее о "еврономерах": Растаможка евроблях и новые штрафы: что следует знать

      Криклий считает, что сейчас у многих владельцев просто нет документов на машину, поскольку несколько месяцев назад наблюдали аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Так, в 2019 году зафиксировали 200 тысяч регистраций, в 2018 – 70 тысяч.

      Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка,
      – сказал народный избранник.

      Что такое "евробляха" и почему за нее нужно платить?

      "Евробляха" – название подержанного авто, ранее завезенного из Европы без уплаты таможенной пошлины. Растаможка в Украине – было делом не дешевым. Иногда стоимость растаможивания доходила до 10 тысяч долларов при стоимости авто в 2 тысячи долларов. Люди очень просто юридически избегали этого налога – надо было только раз в 3 месяца выезжать за границу. Это привело к огромным очередям на границе Украины и обратило внимание властей на эту проблему.

      Верховная Рада решила легализовать "евробляхи" и обязала владельцев автомобилей уплатить таможенный налог сначала со скидкой 50%, а затем в полной сумме. Перед этим депутаты пересмотрели формулу, по которой рассчитывается размер пошлины.

      Нерастаможенные автомобили считаются находящимися в режиме транзита.

      Растаможить автомобиль владельцы "еврономеров" должны до 24 августа. С этой даты начинаются немалые штрафы за просрочку. В Зеленского же предлагают еще немного отложить этот вопрос, чтобы люди успели оформить документы.

      Отметим, что последний раз вопрос автомобилей на еврономерах переносили три месяца назад. Тогда в правительственном квартале в Киеве владельцы "евроблях" устроили двухдневную акцию протеста.

      Какие штрафы грозят "евробляхерам" за нарушение срока пребывания авто в режиме транзита:

      • от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;
      • от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;
      • более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.


      Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2299
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Транспорт Законодательство Авто Авто на еврономерах Штрафы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 48
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 436
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 307
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 601
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук