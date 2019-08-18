Последняя отсрочка для "евробляхеров": Зеленский инициирует законопроект

Президент Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах до конца 2019 года.

Автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа, должны растаможить до конца года. Это должна быть последняя отсрочка. Потом – начнут штрафовать, сказал кандидат от "Слуги народа" на должность главы транспортного комитета Верховной Рады Владислав Криклий в интервью Liga.net.

Подробнее о "еврономерах": Растаможка евроблях и новые штрафы: что следует знать

Криклий считает, что сейчас у многих владельцев просто нет документов на машину, поскольку несколько месяцев назад наблюдали аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Так, в 2019 году зафиксировали 200 тысяч регистраций, в 2018 – 70 тысяч.

Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка,

– сказал народный избранник.

Что такое "евробляха" и почему за нее нужно платить?

"Евробляха" – название подержанного авто, ранее завезенного из Европы без уплаты таможенной пошлины. Растаможка в Украине – было делом не дешевым. Иногда стоимость растаможивания доходила до 10 тысяч долларов при стоимости авто в 2 тысячи долларов. Люди очень просто юридически избегали этого налога – надо было только раз в 3 месяца выезжать за границу. Это привело к огромным очередям на границе Украины и обратило внимание властей на эту проблему.

Верховная Рада решила легализовать "евробляхи" и обязала владельцев автомобилей уплатить таможенный налог сначала со скидкой 50%, а затем в полной сумме. Перед этим депутаты пересмотрели формулу, по которой рассчитывается размер пошлины.

Нерастаможенные автомобили считаются находящимися в режиме транзита.

Растаможить автомобиль владельцы "еврономеров" должны до 24 августа. С этой даты начинаются немалые штрафы за просрочку. В Зеленского же предлагают еще немного отложить этот вопрос, чтобы люди успели оформить документы.

Отметим, что последний раз вопрос автомобилей на еврономерах переносили три месяца назад. Тогда в правительственном квартале в Киеве владельцы "евроблях" устроили двухдневную акцию протеста.

Какие штрафы грозят "евробляхерам" за нарушение срока пребывания авто в режиме транзита:

от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;

– 85 тысяч гривен штрафа; более 30 суток (а также за потерю или раскомплектование авто) – 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала