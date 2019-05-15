Первый день протеста "евробляхеров" в Киеве: итоги и основные требования

15 мая в правительственном квартале в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах начали двухдневную акцию протеста. Митингующие рассказали 24 каналу основные требования и что будут делать в случае, если нардепы не пойдут на уступки.

Всего, по данным организаторов, на митинг собралось более тысячи человек. Более двухсот автомобилей "выстроили" по обе стороны улицы Грушевского: от Кабинета министров до главного входа в Мариинский парк. Движение транспорта по улице не перекрывали, однако оно было затруднено.

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Основное и первоочередное требование митингующих – продление периода льготного растаможивания авто с еврорегистрацией минимум на 6 месяцев. Также активисты требуют отменить акциз на авто и остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысячи гривен.



На акции присутствовали участники из разных регионов Украины

Руководитель обособленного подразделения "АвтоЕвроСила. Бровары" Александр Назаренко в комментарии 24 канала отметил, что льготный период хотят продлить, поскольку имеют надежду, что за это время в Украине изберут новый парламент, который с большим пониманием будет относиться к ситуации с автомобилями на еврономерах.

Если ничего не делать, то 24 мая должны вступить в силу "драконовские" штрафы – до 170 тысяч гривен. Мы хотим отложить их на полгода-год. А потом уже будем разговаривать с новым парламентом, ибо этот себя зарекомендовал как антинародный. С новым парламентом уже можно будет все обсудить, чтобы снизить акциз,

– говорит активист.

По словам Александра Назаренко, в интересах депутатов – принять требования митингующих. Он объясняет это приближением выборов: если уступок не будет, "евробляхеры", их семьи и люди из близкого окружения просто не будут голосовать за соответствующие политсилы, а это, по словам активиста – немалое количество избирателей.

"Ни в одной стране Европы такого нет. Вот взяли здесь "Запорожец", для примера. Растаможили в Польше и полностью все 300 евро вышло. А сюда его завезти стоит около 3 тысяч евро. Почему так? Люди не могут и не хотят это делать. Что остается? Ездить на ржавом "Ланосе", который даже не прошел краш-тест? Или все же на машине, в которой высший класс безопасности и она вообще лучше?"– пояснил Назаренко.

Он добавил, что многие люди окажутся в безвыходном положении, поскольку просто не имеют денег, чтобы заплатить такую сумму штрафа.



Транспортного коллапса из-за акции не произошло, однако движение в центре было затруднено

Последний день, когда можно растаможить "евробляхи" – 23 мая. С 24 мая к владельцам таких автомобилей начнут применять штрафные санкции.

За нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита предусмотрены такие наказания:

- от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;

- от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;

- на свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен или автомобиль конфискуют по решению суда.



Активисты оборудовали основную сцену под Верховной Радой

Народный депутат из фракции БПП, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в свою очередь отметила, что льготы на уплату таможенных платежей могут быть применены только к определенным категориям граждан, у которых нет возможности заплатить за растаможку авто: многодетные семьи, люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью.

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Она обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто. По словам депутата, на этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, "поскольку льготами воспользовались бы те, кто вообще не хочет платить никаких платежей".

В самой же акции пока Нина Южанина не видит никакого смысла. Она убеждена, что все, кто имел желание растаможить автомобиль, сделал это в течение льготного периода.

Акция не может привести к какому-то результату. Было уместно обращаться в наш комитет и обсуждать возможные компромиссные решения в течение периода льготного растаможивания, который длился 180 дней. Но таких встреч не было. Теперь нет никакой необходимости продлевать сроки особого периода, тем более, что это невозможно сделать,

– отметила депутат.



Под Радой – палатка, где продают вещи с символикой организации "АвтоЕвроСила"

24 канал пообщался с участниками акции протеста. Один из них – Юрий из Киевской области рассказывает, что приехал в столицу, чтобы поддержать митингующих, однако не на собственном автомобиле – далеко. Свой Audi A6 2000 года он приобрел в Литве и говорит, что значительную сумму штрафа пока платить не готов.

Это должно стоить так, как все налоги в нашей стране – 15-25%. У нас б/у товары вообще часто завозятся без пошлины – холодильники, телевизоры. Поэтому автомобиль б/у тоже должен иметь разумную ставку растаможки. Если не пойдут на уступки, будем смотреть по ситуации. Возможно, действительно придется прятать в гараж,

– говорит участник акции.



Акция под Кабмином началась

Другой митингующий, Руслан из Чернигова, убежден, что должно быть найдено какое-то компромиссное решение. Ведь, по его словам, автомобили "из советской эпохи" также вредны – как для экологии, так и для здоровья и жизни их владельцев (не имеют соответствующей системы безопасности).

Цена на эти автомобили – очень низкая. Люди продавали их наполовину дешевле, чем купили. Это тоже ненормально. Ведь покупали не бизнесмены, покупали простые семьи. Моя семья, например, многодетная и не имеет большого дохода. Я – таксист и зарабатываю на жизнь этим автомобилем. Понимаете? Сегодня мне взять от этой машины отказаться или разобрать ее.. А дальше что?

– отметил мужчина.

Житель Новомосковска (Днепропетровская область) 61-летний Юрий приехал в столицу еще в 5 утра с товарищами и собачкой чихуа-хуа по имени Ляля. Говорит, что будет в Киеве ночевать и ждать 16 мая, когда народные депутаты будут голосовать за соответствующий закон. Мужчина надеется, что конечное решение Рады будет положительным, однако противоположный вариант продумывал тоже.

"Я – законопослушный гражданин. Я не пойду против законов, которые бы они бандитские и воровские ни были. Но после 24 мая поставлю эту машину ("Volkswagen" на еврономерах, – 24) и пересяду на "копейку" (ВАЗ-2101, "Жигули", – 24) 30-летней давности. Пусть Нина Южанина порадуется этому. И буду добиваться своего с новой властью. Потому я голосовал во втором туре против Порошенко. То есть за Зеленского. У него есть шанс – я ему этот шанс дал, пусть выполняет", – говорит митингующий.



Митингующие намерены оставить часть автомобилей на ночь

Сегодня акция прошла без инцидентов. Ее результатом можно считать то, что завтра таки состоится внеочередное заседание комитета, на котором будет рассмотрен вопрос отсрочки штрафов. Поэтому протест продолжается.

Соучредитель общественной организации "Авто Евро Сила" Андрей Щербина отметил – на ночь в "правительственном квартале" намерены оставить часть автомобилей, "потому что если мы сейчас отсюда уедем, то не факт, что мы завтра снова заедем сюда".

Я буду оставаться здесь всю ночь. Если нужно, буду ночевать в автомобиле. Не большая проблема – перетерпеть до утра. Поэтому мы остаемся здесь, мы не расслабляемся, чтобы избежать всех провокаций, которые могут быть ночью... Завтра – решающий день,

– рассказал Щербина.

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