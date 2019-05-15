Перший день протесту "євробляхерів" у Києві: підсумки та основні вимоги

15 травня в урядовому кварталі у Києві власники автомобілів на єврономерах почали дводенну акцію протесту. Мітингувальники розповіли 24 каналу про основні вимоги та що робитимуть у разі, якщо нардепи не підуть на поступки.

Всього, за даними організаторів, на мітинг зібралося більше тисячі осіб. Понад дві сотні автомобілів "вишикували" по обидва боки вулиці Грушевського: від Кабінету міністрів до головного входу у Маріїнський парк. Рух транспорту вулицею не перекривали, проте його було ускладнено.

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Основна і першочергова вимога мітингувальників – продовження періоду пільгового розмитнення авто з єврореєстрацією щонайменше на 6 місяців. Також активісти вимагають скасувати акциз на авто та зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисячі гривень.



На акції були присутні учасники з різних регіонів України

Керівник відокремленого підрозділу "АвтоЄвроСила. Бровари" Олександр Назаренко у коментарі 24 каналу зазначив, що пільговий період хочуть продовжити, оскільки мають надію, що за цей час в Україні оберуть новий парламент, який з більшим розумінням буде ставитися до ситуації з автомобілями на єврономерах.

Якщо нічого не робити, то 24 травня мають набути чинності "драконівські" штрафи – до 170 тисяч гривень. Ми хочемо відтермінувати їх на півроку-рік. А потім уже будемо розмовляти з новим парламентом, бо цей себе зарекомендував як антинародний. З новим парламентом уже можна буде все обговорити, щоб знизити акциз,

– говорить активіст.

За словами Олександра Назаренка, в інтересах депутатів – прийняти вимоги мітингувальників. Він пояснює це наближенням виборів: якщо поступок не буде, "євробляхери", їхні родини і люди з близького оточення просто не голосуватимуть за відповідні політсили, а це, за словами активіста – чимала кількість виборців.

"У жодній країні Європи такого немає. От взяли тут "Запорожець", для прикладу. Розмитнили в Польщі і повністю все 300 євро вийшло. А сюди його завезти коштує близько 3 тисяч євро. Чому так? Люди не можуть і не хочуть це робити. Що залишається? Їздити на іржавому "Ланосі", який навіть не пройшов краш-тест? Чи все ж на машині, у якій вищий клас безпеки і вона взагалі краща?" – пояснив Назаренко.

Він додав, що багато людей опиняться у безвихідному становищі, оскільки просто не мають грошей, щоб заплатити таку суму штрафу.



Транспортного колапсу через акцію не сталося, проте рух у центрі було ускладнено

Останній день, коли можна розмитнити "євробляхи" – 23 травня. З 24 травня до власників таких автомобілів почнуть застосовувати штрафні санкції.

За порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту передбачені такі покарання:

- від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу;

- від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу;

- на понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.



Активісти облаштували основну сцену під Верховною Радою

Народний депутат із фракції БПП, голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна своєю чергою зазначила, що пільги на сплату митних платежів можуть бути застосовані лише до певних категорій громадян, у яких немає можливості заплатити за розмитнення авто: багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, опікуни осіб з інвалідністю.

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Вона звернулася до Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики з пропозицією розглянути можливість допомоги соціально незахищеним категоріям громадян вирішити проблему розмитнення авто. За словами депутатки, на етапі ухвалення закону цих винятків робити не можна було, "оскільки пільгами скористалися б ті, хто взагалі не хоче платити жодних платежів".

У самій же акції наразі Ніна Южаніна не бачить жодного сенсу. Вона переконана, що всі, хто мав бажання розмитнити автомобіль, зробив це протягом пільгового періоду.

Акція не може привести до якогось результату. Було доречно звертатися до нашого комітету і обговорювати можливі компромісні рішення протягом періоду пільгового розмитнення, який тривав 180 днів. Але таких зустрічей не було. Наразі немає жодної необхідності продовжувати терміни особливого періоду, тим більше, що це неможливо зробити,

– зазначила депутатка.



Під Радою – намет, де продають речі з символікою організації "АвтоЄвроСила"

24 канал поспілкувався з учасниками акції протесту. Один із них – Юрій з Київської області – розповідає, що приїхав до столиці, щоб підтримати мітингувальників, однак не власним автомобілем – далеко. Свій Audi A6 2000 року він придбав у Литві і говорить, що значну суму штрафу наразі платити не готовий.

Це має коштувати так, як усі податки у нашій країні – 15-25%. У нас б/в товари взагалі часто завозяться фактично без мита – холодильники, телевізори. Тому автомобіль б/в теж має мати розумну ставку розмитнення. Якщо не підуть на поступки, будемо дивитися по ситуації. Можливо, справді доведеться ховати в гараж,

– говорить учасник акції.



Акція почалася під Кабміном

Інший мітингувальник, Руслан з Чернігова, переконаний, що має бути знайдено якесь компромісне рішення. Адже, за його словами, автомобілі "з радянської епохи" є також шкідливими – як для екології, так і для здоров’я та життя їх власників (не мають відповідної системи безпеки).

Ціна на ці автомобілі – дуже низька. Люди продавали їх наполовину дешевше, ніж купили. Це теж ненормально. Адже купували не бізнесмени, купували прості сім'ї. Моя сім'я, наприклад, багатодітна і не має великого доходу. Я – таксист і заробляю на життя цим автомобілем. Розумієте? Сьогодні мені взяти від цієї машини відмовитися чи розібрати її.. А далі що?

– зазначив чоловік.

Житель Новомосковська (Дніпропетровська область) 61-річний Юрій приїхав до столиці ще о 5-й ранку з товаришами та песиком чихуа-хуа на ім’я Ляля. Говорить, що у Києві ночуватиме і чекатиме 16 травня, коли народні депутати голосуватимуть за відповідний закон. Чоловік сподівається, що кінцеве рішення Ради буде позитивним, проте протилежний варіант продумував теж.

"Я – законослухняний громадянин. Я не піду проти законів, які б вони бандитські і злодійські не були. Але після 24 травня поставлю цю машину ("Volkswagen" на єврономерах, – 24) і пересяду на "копійку" (ВАЗ-2101, "Жигулі", – 24) 30-річної давнини. Хай Ніна Южаніна порадіє цьому. І буду добиватися свого з новою владою. Бо я голосував у другому турі проти Порошенка. Тобто за Зеленського. У нього є шанс – я йому цей шанс дав, хай виконує", – говорить мітингувальник.



Мітингувальники мають намір залишити частину автомобілів на ніч

Сьогодні акція минула без інцидентів. Її результатом можна вважати те, що завтра таки відбудеться позачергове засідання комітету, на якому буде розглянуто питання відтермінування штрафів. Тому протест продовжується.

Співзасновник громадської організації "Авто Євро Сила" Андрій Щербина зазначив – на ніч в "урядовому кварталі" мають намір залишити частину автомобілів, "бо якщо ми зараз звідси поїдемо, то не факт, що ми завтра знову заїдемо сюди".

Я буду залишатися тут всю ніч. Якщо потрібно, буду ночувати в автомобілі. Не велика проблема – перетерпіти до ранку. Тому ми залишаємося тут, ми не розслабляємось, задля уникнення усіх провокацій, які можуть бути вночі… Завтра – вирішальний день,

– розповів Щербина.

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