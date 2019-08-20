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      10% від награбованого, – у Зеленського пропонують платити викривачам корупції

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      Руслан Рябошапка на обговоренні теми
      Руслан Рябошапка на обговоренні теми / Офіс Президента

      В Офісі Президента запропонували винагороджувати та захищати людей, що допомагають у розкритті корупційних злочинів. Матеріальною винагородою може бути певний відсоток від награбованого.

      Таку ідею висловив заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка на обговоренні теми корупції з громадськими організаціями. 

      До теми: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

      Рябошапка зазначив, що вони вже почали готувати законопроекти, що стосуються сприяння допомозі у викритті корупції, захисту викривачів та матеріальної винагороди за допомогу правоохоронцям. Останню планують встановити на рівні 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

      Держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів,
      – сказав він. 

      На сайті Офісу Президента сказано, що відповідні законопроекти розроблені відповідно до предвиборчих обіцянок Зеленського. Президент планує ініціювати їх як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою. 

      Зазначимо, що Руслан Рябошапка може стати новим Генеральним прокурором. Що про нього відомо читайте в матеріалі 24 каналу. 

      blog_ava
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      Теги: Законодавство Верховна Рада Корупція Офіс Президента Руслан Рябошапка Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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