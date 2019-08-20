У "Слузі народу" заявили, що готові розділити керівництво у деяких комітетах

Новообрані депутати зібралися 20 серпня на чергове засідання Підготовчої групи. Обговорювали все за закритими дверима, проте згодом представники партій таки поспілкувалися з журналістами. Так, керівник "Слуги народу" Дмитро Разумков запевнив, що вони готові поступитися керівництвом у деяких комітетах.

На засіданні обговорювали кількість комітетів в Раді та їх персональний склад. Відомо, що вже 121 депутат з різних фракцій подали свої заявки на участь у комітетах, передає кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Важливо! Зеленський особисто просив про створення одного з комітетів Ради, – Разумков

Так, "Слуга народу" збирається віддати деякі певні керівні посади у комітетах депутатам з опозиційних фракцій.

Все буде згідно з пропорційний принципом. Ми запропонуємо своє бачення щодо керівників та заступників комітетів, виходячи з тієї пропорції, що представників партії "Слуга народу" в майбутньому парламенті буде 60%,

– сказав Разумков.

Проте, окремі депутати висловили невдоволення тим, що кількість депутатів в комітеті буде регульована – від 7 до 31 нардепа. Так, депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов заявив, що Комітет з питань європейської інтеграції складатиметься лише з семи народних обранців, хоча багато інших комітетів мають понад 30 депутатів у складі.

Як сидітимуть депутати у Верховній Раді? Також на підготовчому засіданні депутати ділили місця у Верховній Раді. Попередньо відомо, що всі перші місця біля президії займе президентська партія "Слуга народу", а опозиційні фракції сидітимуть позаду. Однак, політики ще мають за це проголосувати на своєму публічному засіданні.



Скільки мандатів отримають партії

Якими будуть перші рішення нової Ради? В перший тиждень, за словами депутатки від "Слуги народу" Галина Янченко, депутати візьмуться за невідкладний законопроект Президента про викривачів, який дозволить нагороджувати тих, хто "здаватиме" топ-корупціонерів правоохоронним органам, а також законопроект про повернення відповідальності за незаконне збагачення.

Зазначимо, що наступного разу депутати зберуться в четвер, 22 серпня, аби публічно обговорити ці рішення.

Що відомо про роботу комітетів Верховної Ради?Комітет Верховної Ради України – парламентський орган, який утворюється з числа народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, що належать до повноважень Верховної Ради України, виконанують контрольні функції.



Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.



Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання через обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів і членів комітетів.