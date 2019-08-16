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      Разумков: Я сформировал материальную подушку благодаря бизнесу и переписал на жену

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      Разумков не интересовался зарплатой спикера
      Разумков не интересовался зарплатой спикера / imgur.com

      Глава "Слуги народа" и наиболее вероятный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил свое отношение к размеру зарплаты народного депутата. А также сообщил, почему не интересовался зарплатой спикера.

      О зарплате депутата

      Депутат Рады нового созыва будет иметь зарплату в 36-37 тысяч гривен, а с доплатами – до 50 тысяч. Дмитрий Разумков считает, что "она (зарплата – 24 канал) могла бы быть большей", пишет "Новое время".

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      "Это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", – пояснил лидер "Слуги народа".

      За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее –вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер – тебя и миллионные заработки не остановят,
      – отметил Разумков.

      И добавил, что депутаты от СН осознают неотвратимость и мгновенность наступления уголовного наказания за коррупционные действия.

      О зарплате спикера

      На вопрос о размере заработной платы спикера Рады Разумков ответил: "примерно 50 тысяч гривен".

      Мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса. Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе. Сенсаций здесь не будет,
      – отметил Дмитрий Разумков.

      Журналисты НВ заметили, что Разумков во время интервью в ресторане заказал филе дорадо со спаржей за 385 гривен и грейпфрутовый лимонад за 89 гривен.

      Кто такой Дмитрий Разумков? Биографию лидера президентской партии "Слуга народа" читайте в материале 24 канала.

      Напомним, партия "Слуга народа" будет иметь большинство депутатов в Раде и возможность самостоятельно формировать коалицию и назначить правительство.

      Рада
      Сколько мест получат партии в парламенте / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Зарплата Деньги Дмитрий Разумков Верховная Рада
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