Разумков: Я сформировал материальную подушку благодаря бизнесу и переписал на жену

Глава "Слуги народа" и наиболее вероятный будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил свое отношение к размеру зарплаты народного депутата. А также сообщил, почему не интересовался зарплатой спикера.

О зарплате депутата

Депутат Рады нового созыва будет иметь зарплату в 36-37 тысяч гривен, а с доплатами – до 50 тысяч. Дмитрий Разумков считает, что "она (зарплата – 24 канал) могла бы быть большей", пишет "Новое время".

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"Это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", – пояснил лидер "Слуги народа".

За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Далее –вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер – тебя и миллионные заработки не остановят,

– отметил Разумков.

И добавил, что депутаты от СН осознают неотвратимость и мгновенность наступления уголовного наказания за коррупционные действия.

О зарплате спикера

На вопрос о размере заработной платы спикера Рады Разумков ответил: "примерно 50 тысяч гривен".

Мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса. Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе. Сенсаций здесь не будет,

– отметил Дмитрий Разумков.

Журналисты НВ заметили, что Разумков во время интервью в ресторане заказал филе дорадо со спаржей за 385 гривен и грейпфрутовый лимонад за 89 гривен.

Кто такой Дмитрий Разумков? Биографию лидера президентской партии "Слуга народа" читайте в материале 24 канала.

Напомним, партия "Слуга народа" будет иметь большинство депутатов в Раде и возможность самостоятельно формировать коалицию и назначить правительство.



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