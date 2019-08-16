Разумков назвал реформы, которые хочет реализовать за время на посту
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хотел бы видеть по итогам своей работы в парламенте три завершенные задачи.
Это – политическая, образовательная и медицинская реформы, отметил он в интервью изданию "НВ".
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"Большая политическая реформа включает, в частности, антикоррупционную составляющую. Это и образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен", – подчеркнул он.
Что известно о Разумкове?Лидер партии "Слуга народа". Вероятнее всего, что именно он станет спикером Верховной Рады.
35-летний политтехнолог был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".
Разумков публично принципиально говорит на русском языке, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать".
Новоизбранный нардеп также добавил, что во многих вопросах не поддерживает исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун. Однако видит позитив в процедуре закупки медпрепаратов.
"А в остальном... Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", – ответил политик.
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