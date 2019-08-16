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      Разумков назвал реформы, которые хочет реализовать за время на посту

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Фото из открытых источников

      Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хотел бы видеть по итогам своей работы в парламенте три завершенные задачи.

      Это – политическая, образовательная и медицинская реформы, отметил он в интервью изданию "НВ".

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      "Большая политическая реформа включает, в частности, антикоррупционную составляющую. Это и образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен", – подчеркнул он.

      Что известно о Разумкове?Лидер партии "Слуга народа". Вероятнее всего, что именно он станет спикером Верховной Рады.
      35-летний политтехнолог был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

      Разумков публично принципиально говорит на русском языке, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать".

      Новоизбранный нардеп также добавил, что во многих вопросах не поддерживает исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун. Однако видит позитив в процедуре закупки медпрепаратов.

      "А в остальном... Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", – ответил политик.

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      Теги: Новости Украины
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