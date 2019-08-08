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      Каким будет влияние Зеленского на "Слуг народа" в Раде: версия Разумкова

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      Дмитрий Разумков заверил, что узурпации власти и диктатуры Зеленского не будет
      Дмитрий Разумков заверил, что узурпации власти и диктатуры Зеленского не будет / Facebook Разумкова

      Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков убежден, что позиция Владимира Зеленского и пропрезидентской партии в парламенте не могут отличаться. Впрочем, уверяет он, повестка дня работы Верховной Рады не будет диктоваться из Офиса Президента.

      Работа должна продолжаться в формате "Офис Президента и Президент – Верховная Рада – Кабинет министров", подчеркнул Дмитрий Разукова в интервью изданию "BBC Украина".

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      Только в сотрудничестве мы сможем достичь изменений, в которых нуждается общество. Но Офис президента сегодня и, я уверен, в дальнейшем не будет делать ничего, что будет негативно влиять на общество,
      – убежден лидер "Слуги народа".

      Он убежден, что предохранителем на случай, если "что-то может пойти не так", должен быть закон, а не какое-то административное влияние президента, парламента или правительства.

      Кроме того, политик заверил, что диктатуры в будущем политикуме не будет. Хотя, утверждает, узурпация власти проявлялась в последние месяцы работы Верховной Рады.

      "Это было заметно, когда парламент не давал президенту выполнять его обязательства. Например, он не мог назначить министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ", – заявил Дмитрий Разумков.

      НОВОСТИ "СЛУГИ НАРОДА"

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента
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