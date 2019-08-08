Каким будет влияние Зеленского на "Слуг народа" в Раде: версия Разумкова
Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков убежден, что позиция Владимира Зеленского и пропрезидентской партии в парламенте не могут отличаться. Впрочем, уверяет он, повестка дня работы Верховной Рады не будет диктоваться из Офиса Президента.
Работа должна продолжаться в формате "Офис Президента и Президент – Верховная Рада – Кабинет министров", подчеркнул Дмитрий Разукова в интервью изданию "BBC Украина".
Интересно! Фракцию "Слуга народа" в Раде поделят: как и для чего
Только в сотрудничестве мы сможем достичь изменений, в которых нуждается общество. Но Офис президента сегодня и, я уверен, в дальнейшем не будет делать ничего, что будет негативно влиять на общество,
– убежден лидер "Слуги народа".
Он убежден, что предохранителем на случай, если "что-то может пойти не так", должен быть закон, а не какое-то административное влияние президента, парламента или правительства.
Кроме того, политик заверил, что диктатуры в будущем политикуме не будет. Хотя, утверждает, узурпация власти проявлялась в последние месяцы работы Верховной Рады.
"Это было заметно, когда парламент не давал президенту выполнять его обязательства. Например, он не мог назначить министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ", – заявил Дмитрий Разумков.
НОВОСТИ "СЛУГИ НАРОДА"