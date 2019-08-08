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      Яким буде вплив Зеленського на "Слугу народу" в Раді: версія Разумкова

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      Дмитро Разумков запевнив, що узурпації влади і диктатури Зеленського не буде
      Дмитро Разумков запевнив, що узурпації влади і диктатури Зеленського не буде / Facebook Разумкова

      Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков переконаний, що позиція Володимира Зеленського і пропрезидентської партії в парламенті не можуть відрізнятися. Втім, запевняє він, порядок денний роботи Верховної Ради не буде диктуватися з Офісу Президента.

      Робота повинна тривати у форматі "Офіс Президента і Президент – Верховна Рада – Кабінет міністрів", підкреслив Дмитро Разуков в інтерв'ю виданню "BBC Україна".

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      Лише у співпраці, ми зможемо досягнути змін, які потребує суспільство. Але Офіс президента сьогодні і, я впевнений, надалі не робитиме нічого, що негативно впливатиме на суспільство,
      – переконаний лідер "Слуги народу".

      Він переконаний, що запобіжником на випадок, якщо "щось може піти не так", має бути має бути закон, а не якийсь адміністративний вплив президента, парламенту чи уряду.

      Крім того, політик запевнив, що диктатури у майбутньому політикумі не буде. Хоча, переконує, узурпація влади проявлялась в останні місяці роботи Верховної Ради.

      "Це було помітно, коли парламент не давав президенту виконувати його зобов'язання. Наприклад, він не міг призначити міністрів оборони і закордонних справ, голову СБУ", – заявив Дмитро Разумков.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Дмитро Разумков Слуга народу Офіс Президента Президент України
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