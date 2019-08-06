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      У "Слузі народу" вирішили створити "офіс навчання і розвитку" для своїх депутатів

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      "Слуга народу" створить "офіс навчання і розвитку" депутатів
      "Слуга народу" створить "офіс навчання і розвитку" депутатів / Прес-служба партії "Слуга народу"

      У партії "Слуга народу" мають намір створити спеціальний партійний офіс для розвитку депутатів. Там нардепи проходитимуть навчання кожні три місяці.

      Навчальний офіс створять для того, аби навчати нардепів системної роботи, повідомляє прес-служба політсили на сторінці у Facebook.

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      У партії зазначають, що освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори.

      Він (офіс – 24 канал) буде діяти на постійній основі в форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяц,
      – пояснили там.

      План роботи офісу навчання і розвитку депутатів у політсили обіцяють представити на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні.

      Зазначимо, перші навання перед початком роботи Веховної Ради відбувалися для майбутніх нардепів від "Слуги народу" у Трускавці від 28 до 4 серпня. Там "слуги народу" жили у одному із найдорожчих тамтешніх відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

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      Скільки місць у парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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