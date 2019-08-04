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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Найближчим часом "Слуга народу" отримає нового керівника

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      Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков
      Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков / Прес-служба партії "Слуга народу"

      Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко може змінити чинного очільника Дмитра Разумкова.

      Як пояснила керівник прес-офісу "Слуги народу" та водночас майбутній парламентар від пропрезидентської політсили Євгенія Кравчук, оскільки на посаду голови Верховної Ради майбутня фракція делегує Дмитра Разумкова, а на посаду першого віце-спікера – Руслана Стефанчука, який був представником президента у минулій ВР, відповідно партію "Слуга Народу" може очолити Олександра Корнієнко – номер 7 у виборчому списку.

      Цікаво! Нові обличчя "Слуги народу" у Раді: експерт назвав серйозні ризики

      За словами нардепа Сергія Лещенка, вищезазначені прізвища озвучив президент Володимир Зеленський на зборах депутатів у Трускавці. На переконання гаранта, майбутнє керівництво держави матиме саме такий вигляд.

      Зауважимо, що претендента на посаду прем’єр-міністра ані український лідер, ані "Слуга народу" поки не називали.

      Очолити майбутню парламентську фракцію "Слуга народу" має підприємець і волонтер Давида Арахамія. Водночас він матиме аж 15 заступників.

      Також у про президентській політсилі визначилися з кандидатурами на посади керівників парламентських комітетів. Зокрема, Комітет закордонних справ може очолити Богдан Яременко, а комітету з євроінтеграції – Марія Мезенцева.

      слуга народу
      Перша п'ятірка партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 

      як розгорталися останні події навколо партії "слуга народу": 
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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