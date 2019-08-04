Найближчим часом "Слуга народу" отримає нового керівника

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко може змінити чинного очільника Дмитра Разумкова.

Як пояснила керівник прес-офісу "Слуги народу" та водночас майбутній парламентар від пропрезидентської політсили Євгенія Кравчук, оскільки на посаду голови Верховної Ради майбутня фракція делегує Дмитра Разумкова, а на посаду першого віце-спікера – Руслана Стефанчука, який був представником президента у минулій ВР, відповідно партію "Слуга Народу" може очолити Олександра Корнієнко – номер 7 у виборчому списку.

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За словами нардепа Сергія Лещенка, вищезазначені прізвища озвучив президент Володимир Зеленський на зборах депутатів у Трускавці. На переконання гаранта, майбутнє керівництво держави матиме саме такий вигляд.

Зауважимо, що претендента на посаду прем’єр-міністра ані український лідер, ані "Слуга народу" поки не називали.

Очолити майбутню парламентську фракцію "Слуга народу" має підприємець і волонтер Давида Арахамія. Водночас він матиме аж 15 заступників.

Також у про президентській політсилі визначилися з кандидатурами на посади керівників парламентських комітетів. Зокрема, Комітет закордонних справ може очолити Богдан Яременко, а комітету з євроінтеграції – Марія Мезенцева.



Перша п'ятірка партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах