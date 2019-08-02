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      Домовленість Зеленського з олігархами: чи можлива угода

      49 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / GettyImages

      Володимир Зеленський отримав всю владу в країні і тепер буде контролювати не тільки свій офіс. Наразі йому ще залишилося заручитися підтримкою мерів і місцевих рад та досягти взаєморозуміння з головними акціонерами країни – олігархами.

      Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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      "Володимир Зеленський буде контролювати не тільки свій офіс. В його розпорядженні – парламент і Кабмін, силовий блок і виконавча влада", – зазначив Казарін.

      Він додав, що вітчизняна судова система також неодноразово доводила свою так звану "гнучкість".

      Для повноти картини президенту залишилося лише заручитися підтримкою мерів і місцевих рад... і досягти взаєморозуміння з головними акціонерами країни – олігархами. Така угода не виглядає нереалістичною. Як мінімум, тепер, коли легітимність нового президента захмарно висока, відкрито воювати з ним – не найбільш виграшна стратегія,
      – підкреслив Казарін.

      "Тим більше, що законодавчі віжки залишаються в руках президентського офісу, а блокуючого пакета в жодної фінасово-промислової групи – попросту немає", – підсумував журналіст.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 2 серпня 2019

       

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      Теги: Відеоблоги Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Ігор Коломойський Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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