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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Перевіряють люки і роззувають: як Трускавець чекає Зеленського – фото та відео

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      У Трускавці готуються до приїзду Володимира Зеленського
      У Трускавці готуються до приїзду Володимира Зеленського / Getty Images

      До Трускавця, де протягом тижня навчалися майбутні депутати від "Слуги народу", приїде і глава держави Володимир Зеленський. До візиту президента готуються ретельно.

      Вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів, пише "Українська правда".

      Коротко про найважливіше: Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці

      У готелі Rixos, де навчають кандидатів від "Слуги народу", заходи безпеки також посилені. Так, у готелі встановлені рамки, а працівники управління державної охорони навіть просять майбутніх депутатів роззутися.


      Перевірка люків/ Фото з фейсбук-сторінки Євгенія Руденка


      Підготовка до приїзду Зеленського/ Фото з фейсбук-сторінки Євгенія Руденка

      Як перевіряють майбутніх нардепів:

      Що відомо про навчання "Слуги народу"?

      Протягом тижня – до 4 серпня – викладачі Київської школи економіки і українські економісти навчатимуть новообраних нардепів державному управлінню, зокрема безпеці, обороні, макроекономіці, інфраструктурі, оподаткуванню.

      На "Школу" приїхали близько 250 обранців. У тому числі ті кандидати зі списку партії, які поки що у парламент не проходять, але мають шанс там опинитись, якщо кілька людей з прохідної частини списку підуть у виконавчу владу.       Місце навчання – Rixos-Prykarpattya. Загалом все це може коштувати щонайменше 8,5 мільйона гривень. Більше цифр – тут.

      За підрахунками 100% голосів саме "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах здобула перемогу – за них проголосували 43,16% осіб. Крім того, представники цієї політсили перемогли у більшості мажоритарних округів. Відтак, у новому парламенті президентську партію представлятимуть 254 народні обранці.

      Партія, Верховна Рада, Слуга народу, Трускавець
      Які партії будуть у новому парламенті та скільки місць вони отримають / Інфографіка 24 каналу 

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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