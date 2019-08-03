Перевіряють люки і роззувають: як Трускавець чекає Зеленського – фото та відео

До Трускавця, де протягом тижня навчалися майбутні депутати від "Слуги народу", приїде і глава держави Володимир Зеленський. До візиту президента готуються ретельно.

Вибухотехніки перевіряють каналізаційні люки і внутрішню частину лайтбоксів, пише "Українська правда".

Коротко про найважливіше: Школа депутатів: чого слуг народу навчають у Трускавці

У готелі Rixos, де навчають кандидатів від "Слуги народу", заходи безпеки також посилені. Так, у готелі встановлені рамки, а працівники управління державної охорони навіть просять майбутніх депутатів роззутися.



Перевірка люків/ Фото з фейсбук-сторінки Євгенія Руденка



Підготовка до приїзду Зеленського/ Фото з фейсбук-сторінки Євгенія Руденка



Як перевіряють майбутніх нардепів:

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 3 серпня 2019 р.

Що відомо про навчання "Слуги народу"?

Протягом тижня – до 4 серпня – викладачі Київської школи економіки і українські економісти навчатимуть новообраних нардепів державному управлінню, зокрема безпеці, обороні, макроекономіці, інфраструктурі, оподаткуванню.



На "Школу" приїхали близько 250 обранців. У тому числі ті кандидати зі списку партії, які поки що у парламент не проходять, але мають шанс там опинитись, якщо кілька людей з прохідної частини списку підуть у виконавчу владу. Місце навчання – Rixos-Prykarpattya. Загалом все це може коштувати щонайменше 8,5 мільйона гривень. Більше цифр – тут.

За підрахунками 100% голосів саме "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах здобула перемогу – за них проголосували 43,16% осіб. Крім того, представники цієї політсили перемогли у більшості мажоритарних округів. Відтак, у новому парламенті президентську партію представлятимуть 254 народні обранці.



Які партії будуть у новому парламенті та скільки місць вони отримають / Інфографіка 24 каналу