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      Кандидат від "Слуги народу" пропонує ввести покарання за переговори з Росією без повноважень

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      Яременко пропонує ввести кримінальну відповідальність за переговори з Росією без належних повноважень
      Яременко пропонує ввести кримінальну відповідальність за переговори з Росією без належних повноважень / Колаж 24 каналу

      Кандидат у народні депутати від "Слуги народу", дипломат Богдан Яременко пропонує запровадити кримінальну відповідальність за ведення переговорів з державою-агресором (Росією) без належних повноважень.

      До обговорення пропозиції Яременко запросив зацікавлених правників. При цьому зауважив, що питання кримінальної відповідальності за переговори без повноважень можна поширити і на всі іноземні держави.

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      Так, це реакція на вояжі і піар деяких політиків у Росії та за лінією фронту. Цьому треба покласти край,
      – наголосив кандидат у нардепи.

      Яременко зауважив, що є і прикладні питання – як не дозволити застосувати таку норму для обмеження експертних дискусій, обговорень, свободи слова.

      Старт обговорення цього питання політик анонсував на 5 серпня.

       

      Хто в Україні веде переговори з Росією без належних повноважень?

      Одними з таких є співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та нардеп від політсили Тарас Козак.

      Так, 18 липня Медведчук зустрівся в Санкт-Петербурзі зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним. Говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі, співпрацю з українськими партіями. А ще Медведчук нарозповідав про нібито захоплення українців від телефонної розмови Путіна з Зеленським.

      Ще раніше, 10 липня, Медведчук з Бойком, Рабіновичем та Козаком літали до Москви, де зустрілися з прем’єром Росії Дмитро Медведєвим. Говорили теж про Донбас, співпрацю з партіями, а ще – про газ.

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      Медведчук Бойко Рабінович Росія Москва фото 10 липня
      Рабінович, Медведчук і Бойко під час візиту в Москву 10 липня / Фото Getty Images

      Вперед тим, 7 червня, Медведчук і Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Той обіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше, ніж вона купує за реверсом. На ці "газові переговори" з Росією політиків в Україні ніхто не уповноважував, як і на всі решту.

      Ще один візит Медведчука і Бойка до Москви відбувся 22 березня, коли в Україні тривала передвиборча президентська кампанія. Тоді ці політики заявили, що продовжуватимуть вести переговори з керівництвом Росії, зокрема, щодо постачання російського газу. Згодом через цей візит в Україні відкрили кримінальну справу, але не проти самих Медведчука і Бойка, а проти працівників Держприкордонслужби та Державіаслужби, які дозволили вилетіти літаку політиків.

      Окрім того, наприкінці червня Медведчук домовився з Росією про звільнення з полону проросійських бойовиків 4 українців. Їх повернули в Україну, але для всіх це стало несподіванкою. Адже Медведчука на такі переговори ніхто не уповноважував, а в СБУ не мали жодних даних про таких полонених. З’ясувалося, що майже у всіх них підмочена репутація. Так, один зі звільнених полонених перебуває в розшуку за дезертирство.

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      Теги: Новини України Новини політики Опитування 24 Слуга народу Україна – Росія Законодавство Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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