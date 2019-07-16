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      Політ Медведчука до Москви: Державіаслужба не давала дозволу на авіарейс

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      Рабінович, Медведчук і Бойко
      Рабінович, Медведчук і Бойко / Getty Images

      Державна авіаційна служба не давала дозволу на політ 10 липня до Москви літака голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента Росії Віктора Медведчука.

      Про це 24 каналу повідомили в Державіаслужбі у відповідь на журналістський запит.

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      Попри те, що польоти з України до Росії заборонені, Медведчук літав до Москви 10 липня на переговори з російським прем'єром Дмитром Медведєвим. Разом з Медведчуком літали співголови "Опоплатформи" Юрій Бойко та Вадим Рабінович, а також нардеп з цієї партії, власник телеканалу NewsOne Тарас Козак.

      В Державіаслужбі зауважили, що надавали дозвіл літакові літак Медведчука Falcon 900 EX з реєстраційним номером P4-GEM на політ 10 липня лише до білоруського Гомеля і назад до Києва. Тож можна припустити, що вже з Білорусі літак Медведчука вирушив до Росія, а в Україну повертався теж через Білорусь.

      Державіаслужба відповідь на запит політ літака Медведчука Росія Білорусь
      Відповідь Державіаслужби на запит 24 каналу
       

      Про що Медведчук говорив у Москві? Про відновлення політичного діалогу між російськими та українськими партіями, про відновлення миру на Сході України. Медведчук зазначив, що досягти миру на Донбасі неможливо без співпраці з Росією. А Бойко на зустрічі заявив про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну. Це при тому, що Бойка ніхто не уповноважував вирішувати газові питання України.

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      Це був не перший політ Медведчука і Бойка до Росії: що відомо про попередні? Вперше говорити з Медведєвим ці політики прилетіли до Москви 22 березня, коли в Україні тривала передвиборча президентська кампанія. Після переговорів Бойко і Медведчук заявили, що продовжуватимуть вести переговори з керівництвом Росії, зокрема, щодо постачання російського газу. Згодом через цей політ українських політиків до Москви в Україні відкрили кримінальну справу. Але не проти самих Медведчука і Бойка, а проти працівників Держприкордонслужби та Державіаслужби, які дозволили вилетіти літаку політиків.

      Вдруге Медведчук з Бойком відвідали Росію 7 червня. Тоді вони зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Той обіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше, ніж вона купує за реверсом.

      кандидати в народні депутати часів Януковича Медведчук Рабінович, Бойко Королевська

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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