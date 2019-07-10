18:54
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, 9 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, 9 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії

      11
      Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії
      Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії / Getty Images

      Експерти припускають, що рейтинг партії "Опозиційна платформа – "За життя" може збільшуватися саме через поїздки політиків до Росії. Зазначимо, що 10 липня Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Вадим Рабінович знову зустрічалися з Дмитром Медвєдєвим у Москві.

      Минулого разу в Бойка теж зростав рейтинг, коли він з Медведчуком відвідав Росію напередодні президентських виборів, розповідає політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте більше: Медведчук і Бойко вкотре прилетіли до Москви: про що говорили

      За словами експерта, на рейтинг партії також може впливати і нещодавня історія з телемостом між українським NewsOne та російським телеканалом "Росія 24".

      "Очевидно, що це була технологія, аби мобілізувати проросійський електорат. Зараз всі події пов’язані з тим, що партії хочуть отримати якомога більше голосів на виборах", – наголосив Мінаков.

      Чому з цими політиками до Росії поїхав власник "112" на NewsOne?

      Там Власник групи каналів Тарас Козак заявив, що телеміст із Росією таки відбудеться, але в односторонньому процесі – ефір транслюватимуть в Росії, але в Україні цей канал не транслюватимуть.

      "Ці телемости і подібні проекти не будуть припинятися. Ці скандали постійно виникатимуть, тому що нікуди не дівається 112 і NewsOne. Допоки існує Медведчук і нормально працюють ці пропагандистські телеканали, ця проблема буде", – додав Мінаков.

      вибори до парламенту рейтинг
      У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради (дані "Рейтингу")

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      blog_ava
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні
      8041
      Теги: ЗМІ Новини Росії Телеміст Newsone і Росія24 Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Новини України Новини політики Юрій Бойко Вадим Рабінович
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42149
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 18:03 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      8003
      Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      сьогодні , 18:02 Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      Євгенія Мазур 404
      МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      сьогодні , 17:30 МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      Віталій Шабунін 228
      Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      сьогодні , 17:00 Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      Наталія Лебідь 326
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук