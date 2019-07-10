Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії

Експерти припускають, що рейтинг партії "Опозиційна платформа – "За життя" може збільшуватися саме через поїздки політиків до Росії. Зазначимо, що 10 липня Віктор Медведчук, Юрій Бойко та Вадим Рабінович знову зустрічалися з Дмитром Медвєдєвим у Москві.

Минулого разу в Бойка теж зростав рейтинг, коли він з Медведчуком відвідав Росію напередодні президентських виборів, розповідає політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, на рейтинг партії також може впливати і нещодавня історія з телемостом між українським NewsOne та російським телеканалом "Росія 24".

"Очевидно, що це була технологія, аби мобілізувати проросійський електорат. Зараз всі події пов’язані з тим, що партії хочуть отримати якомога більше голосів на виборах", – наголосив Мінаков.

Чому з цими політиками до Росії поїхав власник "112" на NewsOne?

Там Власник групи каналів Тарас Козак заявив, що телеміст із Росією таки відбудеться, але в односторонньому процесі – ефір транслюватимуть в Росії, але в Україні цей канал не транслюватимуть.

"Ці телемости і подібні проекти не будуть припинятися. Ці скандали постійно виникатимуть, тому що нікуди не дівається 112 і NewsOne. Допоки існує Медведчук і нормально працюють ці пропагандистські телеканали, ця проблема буде", – додав Мінаков.



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