Повернення Медведчука в українську політику: чим загрожує

Які загрози несе поверення Медведчука у велику політику, чи зможе впоратися з ними президент Володимир Зеленський та як реагують на це українці – у прямому ефірі 24 каналу розповіла кандидатка у народні депутати від "Самопомочі" Олександра Дрік.

Про виклики для молодих депутатів

За рейтингами Віктор Медведчук та "Опозиційна платформа – "За життя" проходять до парламенту. І це несе для України велику загрозу. Адже ці політики почнуть просувати російські інтереси, а Медведчук буде легко "розводити" молодих недосвідчених депутатів.

"А це означає, що коли він зайде в парламент з "Опозиційною платформою – "За життя", то вся ця партія (а ми знаємо, з кого вона складається) буде провідниками, фактично, російських інтересів. Якщо враховувати, що у них буде достатньо велика кількість голосів, вони будуть намагатися проводити зокрема те законодавство, яке очевидно буде вигідно Росії, – зазначила Дрік.

Це може стосуватися і внесення змін до Конституції – наприклад, щодо федералізації України, що вже неодноразово озвучувалося представниками партії,

– додала політик.

Вона бачить велику загрозу в тому, що наступний парламент, очевидно, оновиться на, за різними оцінками, на 70-80%. І туди, за останніми рейтингами, не заходить жодної політичної сили, яка могла би протистояти проросійським силам. Ймовірно, в парламенті не буде партії, яка, з одного боку, мала би проукраїнську державницьку доведену позицію, а з іншого боку, мала би достатній досвід.



Які партії мають шанс потрапити у парламент

"Тому що Медведчук, який вже був у парламенті, – такий досвідчений шулер, який буде просто розводити тих молодих депутатів. Які б геніальні вони не були, їм знадобиться час, щоби зрозуміти, які використовуються всілякі шулерські методи для того, аби пропихувати погане законодавство і блокувати хороше", – пояснила Дрік

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Про загрозу співпраці "Слуги народу" з кумом Путіна

Дрік наголосила, що партія "Слуга народу", яка може отримати найбільшу кількість мандатів у парламентів, – це кілька сотень людей, яких не об'єднує нічого крім того, що вони стануть депутатами. А до частини з них є відверто питання про їхню антиукраїнську позицію, співпрацю з корупціонерами тощо.

Тож є питання й щодо того, яку позицію вони займатимуть в парламенті. Хто сказав, що вони не приєднаються до Медведчука в парламенті,

– зазначила кандидатка в нардепи.

"Там багато випадкових людей, які теж незрозуміло, чим будуть займатися. Що заважає Медведчуку скупити цих людей? Тоді буде ще одне питання: а хто ж там має більшість? Це одна з тих величезних загроз, яка може мати вкрай складні та незворотні наслідки", – переконана вона.

Чи зможе Зеленський протистояти Медведчуку в парламенті

У Олександри Дрік є великі сумніви щодо того, чи вдасться це президенту Володимиру Зеленському, а також щодо мотивації президента та його команди. Адже нещодавно від лідера партії "Слуги народу" Дмитра Разумкова лунали заяви про те, що люстрація фактично дозволила піти з влади посадовцям непокараними.

Це, звичайно, є маніпуляцією. Адже заборона зберігається. П'ять тисяч осіб разом з Бойком, Вілкулом та Мураєвим до 2024 року не мають доступу до керівних державних посад,

– наголосила Дрік.

Й пояснила, що закон не може заборонити їм бути народними депутатами, адже це порушувало би Конституцію. Крім цього, кандидатка в нардепи пригадала, що ця ініціатива з'явилася після критики призначення Андрія Богдана керівником Офісу президента.

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"Це змушує мене думати, чи не є справжньою мотивацією внести ці зміни для того, щоб дозволити повертатися на державні посади тим, кому це зараз заборонено. Це означає, що фактично всі високопосадовці, яких вигнали під час Революції гідності, можуть повернутися у владні кабінети", – зазначила політик.

Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ.



Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

Крім цього, вона запевнила, що такий ризик в світлі останніх заяв видається їй дуже серйозним. Адже є загроза, що не лише не буде протистояння парламенту й президента, а навпаки.

Про роль Порошенка в поверненні Медведчука

За словами Дрік, Порошенко фактично повернув Медведчука в політику й навіть дозволив йому сколотити статки через своїх ставлеників в Антимонопольному комітеті.

Вони дозволили йому заробляти на дизелі. А це означає, що саме Порошенко допоміг йому отримати достатньо грошей для того, щоб зараз скуповувати телеканали, через які зомбувати українців російською пропагандою,

– переконана кандидатка в нардепи.

"Фактично ніхто з колишніх високопосадовців часів Януковича не поніс покарання. Так, люстрація заборонила їм повертатися на посади. Але це не покарання. Ні судової реформи, ні реформи правоохоронних органів не було", – зауважила вона.

Й додала, що ніхто не поніс покарання, ніхто не ув'язнений, ні в кого нічого не конфіскували, через суд нікому посади займати не забороняли. Це, звичайно, є наслідком саботованих реформ часів президента Порошенка.

Про реакцію українців

"Є теорія в конфліктології, за якою революції не можуть відбуватися частіше, ніж раз на десять років. Я не впевнена, що ми зараз здатні на ще одну. Але є інше питання. Зверніть увагу на те, як відбувалася підготовка до парламентських виборів.", – впевнена політик.

За "Слугу народу" готові були проголосувати 40%, якщо не помиляюся, ще навіть до того, як там з'явилося хоча б одне прізвище. Тобто можна було б мавпу туди поставити і за неї би проголосували,

– зазначила вона.

Й пояснила: це означає, що треба й надалі працювати над тим, щоб розвивати свідомий вибір та критичне мислення громадян. Щоб вони розуміли, що депутати – це люди, яких вони делегують приймати правила, за якими ж самі і житимуть.