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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Чи зможе Зеленський протистояти Медведчуку в парламенті

      288 Читать новость на русском
      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / informator.news

      Кум Путіна Віктор Медведчук має всі шанси вже зовсім скоро потрапити в парламент. Протистояти такому досвідченому політику з проросійськими поглядами доволі непросто. Тож є великі сумніви щодо того, чи вдасться це президенту Володимиру Зеленському.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила Олександра Дрік, кандидатка в нардепи від партії "Самопоміч" та голова ради ГО "Громадський люстраційний комітет" у 2015-2018 роках.

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      Крім цього, політик зазначила, що в неї виникають сумніви й щодо мотивації президента та його команди. Адже нещодавно від лідера партії "Слуги народу" Дмитра Разумкова лунали заяви про те, що люстрація фактично дозволила піти з влади посадовцям непокараними.

      Це, звичайно, є маніпуляцією. Адже заборона зберігається. П'ять тисяч осіб разом з Бойком, Вілкулом та  Мураєвим до 2024 року не мають доступу до керівних державних посад,
      – наголосила Дрік.

      Й пояснила, що закон не може заборонити їм бути народними депутатами, адже це порушувало би Конституцію. Крім цього, кандидатка в нардепи пригадала, що ця ініціатива з'явилася після критики призначення Андрія Богдана керівником Офісу президента.

      Що відомо про призначення Богдана?Призначення головою Адміністрації Президента Андрія Богдана обурила багатьох українців. А петиція про звільнення, яка стверджує, що він немає права займати цю посаду на підставі Закону України "Про очищення влади" (люстрації), набрала необхідну кількість голосів ще 25 травня. 

      За час правління екс-президента Віктора Януковича Андрій Богдан обіймав поважні посади:
      • у 2007-2010 роках – заступник міністра юстиції;
      • у 2010-2011 роках – заступник міністра Кабінету міністрів;
      • у 2013-2014 роках – урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.

      Через це він мав би підпадати під дію Закону України "Про очищення влади", тобто про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак, є цілком законним.

      "Це змушує мене думати, чи не є справжньою мотивацією внести ці зміни для того, щоб дозволити повертатися на державні посади тим, кому це зараз заборонено. Це означає, що фактично всі високопосадовці, яких вигнали під час Революції гідності, можуть повернутися у владні кабінети", – зазначила політик.

      Й запевнила, що такий ризик в світлі останніх заяв видається їй дуже серйозним. Адже є загроза, що не лише не буде протистояння парламенту й президента, а навпаки.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Люстрація
      Джерело: 24 канал
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