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      Медведчук – шулер, який буде "розводити" молодих депутатів, – Дрік

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      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / Screenshot

      За рейтингами Віктор Медведчук та "Опозиційна платформа – "За життя" проходять до парламенту. І це несе для України велику загрозу. Адже ці політики почнуть просувати російські інтереси, а Медведчук буде легко "розводити" молодих недосвідчених депутатів.

      Це в прямому ефірі 24 каналу заявила кандидатка ві нардепи від "Самопомочі" Олександра Дрік.

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      Вона назвала Медведчука провідником російських інтересів в Україні. 

      А це означає, що коли він зайде в парламент з "Опозийціною платформою – "За життя", то вся ця партія (а ми знаємо, з кого вона складається) буде провідниками, фактично, російських інтересів. Якщо враховувати, що у них буде достатньо велика кількість голосів, вони будуть намагатися проводити зокрема те законодавство, яке очевидно буде вигідно Росії,
      – зазначила Дрік.

      За її словами, це може стосуватися і внесення змін до Конституції – наприклад, щодо федералізації України, що вже неодноразово озвучувалося представниками партії.

      В чому я бачу велику загрозу? В тому, що наступний парламент, очевидно, оновиться на, за різними оцінками, на 70-80%. І туди, за останніми рейтингами, не заходить жодної політичної сили, яка могла би протистояти їм,
      – наголосила кандидатка.

      Вона додала, що, ймовірно, в парламенті не буде партії, яка, з одного боку, мала би проукраїнську державницьку доведену позицію, а з іншого боку, мала би достатній досвід.

      "Тому що Медведчук, який вже був у парламенті, – такий досвідчений шулер, який буде просто розводити тих молодих депутатів. Які би геніальні вони не були, їм знадобиться час, щоби зрозуміти, які використовуються всілякі шулерські методи для того, аби пропихувати погане законодавство і блокувати хороше", – пояснила Дрік.

      вибори до вру
      Який номер партії у списку

      Відео: хто такий Медведчук

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя Парламентські вибори 2019 Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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