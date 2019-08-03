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      Зеленський тепер може все, – Казарін

      828 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський тепер може все, адже на рівні інститутів його ніщо не обмежує. Після парламентських виборів в країні, фактично, зникли системи стримувань і противаг.

      Про це у своєму відеоблогі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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      "Володимир Зеленський тепер може все. На рівні інститутів його ніщо не обмежує. Так, є інерція суспільства. Так, є негласний соціальний договір. Так, є об'єктивні економічні умови. Але в президентських руках тепер сконцентрований той обсяг повноважень, який не дозволить Зеленському кивати на їх недолік", – зазначив журналіст.

      Він додав, що прихильники президента можуть радіти, однак варто бути обережним, адже за помилки Зеленського доведеться дорого платити.

      Але проблема в тому, що ніхто не може впевнено говорити про те, на які бажання Володимир Зеленський розтратить квітку-семицвітку, яка йому дісталася. Це можуть бути давно назрілі реформи, які виведуть країну з інерції і застою. Або навпаки – низка помилок, за кожну з яких ми заплатимо фрустрацією і якістю життя,
      – наголосив Казарін.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 3 серпня 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Відеоблоги Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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