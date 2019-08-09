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      Почему власть не озвучивает фамилии кандидатов в министры обороны: заявление Разумкова

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      Разумков рассказал, почему не озвучивают фамилии кандидатов в министры обороны
      Разумков рассказал, почему не озвучивают фамилии кандидатов в министры обороны / Getty images

      Команда новоизбранного президента Зеленского не озвучивает фамилии претендентов на должность министра обороны Украины ради их безопасности.

      Об этом глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал ВВС News Украина.

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      Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены,
      – пояснил Разумков.

      В "Слуге народа" убеждены, что личность нового главы оборонного ведомства Украины должна быть неизвестной до момента объявления официального состава правительства.

      Сейчас министром обороны Украины является Степан Полторак. Он написал рапорт об увольнении с должности еще 20 мая, потому что уважает конституционное право нового президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Однако, Верховная Рада провалила голосование за его отставку. Следовательно, уволить Полторака сможет только новый парламент, который начнет работать в конце августа – начале сентября.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Дмитрий Разумков Міністерство оборони України
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