Чому влада не озвучує прізвища кандидатів у міністри оборони: заява Разумкова

Команда новообраного президента Зеленського не озвучує прізвища претендентів на посаду міністра оборони України заради їхньої безпеки.

Про це очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів ВВС News Україна.

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Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже в країні йде війна, і ці особи все ж повинні бути захищені,

– пояснив Разумков.

У "Слузі народу" переконані, що особа нового глави оборонного відомства України має бути невідомою аж до моменту оголошення офіційного складу уряду.

Наразі міністром оборони України є Степан Полторак. Він написав рапорт на звільнення з посади ще 20 травня, бо поважає конституційне право нового президента пропонувати парламенту власну кандидатуру на посаду глави оборонного відомства. Проте, Верховна Рада провалила голосування за його відставку. Відтак, звільнити Полторака зможе лише новий парламент, яки почне працювати наприкінці серпня – на початку вересня.



Хто в Україні призначає керівників силових відомств / інфографіка 24 каналу