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      Официальных предложений по созданию коалиции к "Слуге народа" не поступало, – Разумков

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      Дмитрий Разумков – новоизбранный депутат Рады и лидер партии "Слуга народа"
      Дмитрий Разумков – новоизбранный депутат Рады и лидер партии "Слуга народа" / "Радио Свобода"

      После совещания новоизбранных депутатов 14 августа лидер "Слуги народа" Разумков и представитель президента в Раде Стефанчук общались с журналистами. Во время брифинга Дмитрий Разумков заявил, что никаких официальных предложений к президентской партии о создании коалиции от других партий не поступало.

      Ранее Разумков отмечал, что фракция численностью в 254 депутата может самостоятельно создать большинство.

      Важно: Кто и как формирует коалицию в парламенте

      Таким образом, победителю парламентских выборов не очень нужны коалиционные партнеры - в "Слуги народа" есть абсолютное большинство голосов.

      Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции или создания такого к политической партии "Слуга народа" пока не поступало,
      – сказал Дмитрий Разумков журналистам.

      Впрочем, он не исключил, что такие предложения могут поступить.


      Как формируется коалиция / Инфографика 24 канала

      Согласно Конституции, в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций в течение 30 дней фракции формируют коалицию. В ее состав должны войти большинство нардепов от конституционного состава парламента – не менее 226.

      КОАЛИЦИЯ И МОНОБОЛЬШИНСТВО: ОБЪЯСНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Коалиция
      Источник: 24 канал
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