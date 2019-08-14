Официальных предложений по созданию коалиции к "Слуге народа" не поступало, – Разумков

После совещания новоизбранных депутатов 14 августа лидер "Слуги народа" Разумков и представитель президента в Раде Стефанчук общались с журналистами. Во время брифинга Дмитрий Разумков заявил, что никаких официальных предложений к президентской партии о создании коалиции от других партий не поступало.

Ранее Разумков отмечал, что фракция численностью в 254 депутата может самостоятельно создать большинство.

Важно: Кто и как формирует коалицию в парламенте

Таким образом, победителю парламентских выборов не очень нужны коалиционные партнеры - в "Слуги народа" есть абсолютное большинство голосов.

Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции или создания такого к политической партии "Слуга народа" пока не поступало,

– сказал Дмитрий Разумков журналистам.

Впрочем, он не исключил, что такие предложения могут поступить.



Как формируется коалиция / Инфографика 24 канала

Согласно Конституции, в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций в течение 30 дней фракции формируют коалицию. В ее состав должны войти большинство нардепов от конституционного состава парламента – не менее 226.

КОАЛИЦИЯ И МОНОБОЛЬШИНСТВО: ОБЪЯСНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ