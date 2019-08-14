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      Офіційних пропозицій щодо створення коаліції до "Слуги народу" не надходило, – Разумков

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      Дмитро Разумков – новообраний депутат Ради та лідер партії "Слуга народу"
      Дмитро Разумков – новообраний депутат Ради та лідер партії "Слуга народу" / "Радіо Свобода"

      Після наради новообраних депутатів 14 серпня лідер "Слуги Народу" Разумков та представник президента у Раді Стефанчук спілкувалися з журналістами. Під час брифінгу Дмитро Разумков заявив, що жодних офіційних пропозицій до президентської партії щодо створення коаліції від інших партій не надходило.

      Раніше Разумков наголошував, що фракція чисельністю у 254 депутати може самостійно створити більшість.

      Важливо: Хто і як формує коаліцію в парламенті

      Таким чином, переможцю парламентських перегонів не дуже й потрібні коаліційні партнери – у "Слуги народу" є абсолютна більшість голосів.

      Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо коаліції або утворення такого до політичної партії "Слуга народу" поки що не надходило,
      – сказав Дмитро Разумков журналістам.

      Утім, він не заперечив, що такі пропозицій можуть надійти.


      Як формується коаліція / Інфографіка 24 каналу

      За Конституцією, у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом 30 днів фракції формують коаліцію. До її складу має увійти більшість нардепів від конституційного складу парламенту – не менше 226.

      коаліція і монобільшість: пояснення і коментарі
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      Теги: Новини України Новини політики Коаліція Слуга народу Дмитро Разумков Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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