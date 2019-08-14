Офіційних пропозицій щодо створення коаліції до "Слуги народу" не надходило, – Разумков

Після наради новообраних депутатів 14 серпня лідер "Слуги Народу" Разумков та представник президента у Раді Стефанчук спілкувалися з журналістами. Під час брифінгу Дмитро Разумков заявив, що жодних офіційних пропозицій до президентської партії щодо створення коаліції від інших партій не надходило.

Раніше Разумков наголошував, що фракція чисельністю у 254 депутати може самостійно створити більшість.

Важливо: Хто і як формує коаліцію в парламенті

Таким чином, переможцю парламентських перегонів не дуже й потрібні коаліційні партнери – у "Слуги народу" є абсолютна більшість голосів.

Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо коаліції або утворення такого до політичної партії "Слуга народу" поки що не надходило,

– сказав Дмитро Разумков журналістам.

Утім, він не заперечив, що такі пропозицій можуть надійти.



Як формується коаліція / Інфографіка 24 каналу

За Конституцією, у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій протягом 30 днів фракції формують коаліцію. До її складу має увійти більшість нардепів від конституційного складу парламенту – не менше 226.