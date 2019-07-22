Коаліція в новій Верховній Раді: хто з ким готовий об'єднатися

21 липня в Україні минули позачергові парламентські вибори. За результатами екзит-полів, у новообрану Верховну Раду проходять 5 політсил. Їх лідери вже говорять про ймовірність створення коаліції та називають партії, з якими готові співпрацювати, а з якими – ні.

Нова Верховна Рада 9 скликання ймовірно розпочне роботу наприкінці серпня – на початку вересня. Саме тоді нардепи перейдуть до обговорення щодо ймовірної коаліції.

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Згідно з остаточними результатами екзит-полу, до парламенту проходять:

"Слуга народу" – 44,2%; "Опозиційна платформа – За Життя" – 11,4% "Європейська Солідарність" – 8,8% ; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%; Партія "Голос" – 6,5%.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

Що кажуть про ймовірну коаліцію прохідні партії?

"Слуга народу"

Президентська партія "Слуга народу" пропонує Святославу Вакарчуку обговорити питання про створення коаліції з його політсилою "Голос".

Ми будемо розглядати можливість коаліції з "Голосом". Це була наша ініціатива... У нас трішки більший рейтинг, аніж в "Голосу". Але ми з задоволеням запрошуємо до розмови про коаліцію пана Вакарчука. Він – нове обличчя,

– наголосив президент Володимир Зеленський.

Другий номер списку партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук розповів, що їхня політсила хоче створити однопартійну більшість у парламенті. Проте, політики готові об’єднуватися в коаліцію з тими силами, з якими знайдуть порозуміння.

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Проте, партія відкидає можливість створення коаліції з тими політсилами, які не визнають Росію країною-агресором.

Окрім того, наразі "Слуга народу" не розглядає можливість увійти в коаліцію з партією Петра Порошенка "Європейська солідарність", наголосив кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія.



Як формується коалція у Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

"Опозиційна платформа – За Життя"

Один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що його політична сила буде в опозиції до нової влади. Тому, його політсила точно не буде створювати коаліцію з президентською партією "Слуга народу".

При цьому він запевнив, що заради добробуту українців депутати його проросійської партії нібито "готові бути партнерами з усіма фракціями".

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"Європейська Солідарність"

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" у новій Верховній Раді готова співпрацювати з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку партію "Голос", якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзитполів,

– сказав політик.

При цьому Порошенко відкинув можливість об'єднатися з "окупаційною платформою", тобто з "Опозиційною платформою – За життя". Тому він закликав й інші партії, що проходять в новий парламент, не співпрацюватиз з цією проросійською політсилою.



Скільки місць отримають партій у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

"Батьківщина"

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила готова формувати коаліцію в новій Верховній Раді лише з двома партіями – "Голос" і "Слуга народу".

"Із всіх патріотичних, проєвропейських сил у парламенті ми готові бути в єдиній коаліції тільки зі "Слугою народу" і партією "Голос". Більше ми ні з ким коаліцію створювати не будемо. Наша команда, в коаліції або не в коаліції. У будь-якому випадку ми будемо служити Україні і будемо служити інтересам людей", - зазначила Тимошенко.

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Також політикиня повністю відкинула можливість співпраці з "Європейською солідарністю" та "Опозиційною платформою – За життя".

При цьому вона відзначила, що склад коаліції в новообраному парламенті буде залежати виключно від президента Володимира Зеленського.

"Голос"

Кандидат від партії Ярослав Юрчишин запевнив, що "Голос" ніколи не увійде до коаліції з проросійськими силами "як би вони не називалися та за яке б життя не виступали". При цьому, політсила готова на коаліцію з іншими партіями, якщо за ними не стоять олігархи та корумпований інтерес.

Ми готові вступати в коаліцію із тими силами, за якими не стоять олігархи. Якщо сили Порошенка і Тимошенко будуть серйозно готові вести розмови про деолігархізацію – ми готові з ними вести переговори,

– сказав Юрчишин.

Сам лідер "Голосу" Святослав Вакарчук зауважив, що участь у коаліції залежатиме від того, чи розділятимуть інші політсили їхні принципи. Зокрема, партія перевірить в кого які червоні лінії і чи схожі вони на червоні лінії "Голосу".

"У нас є декілька чітких червоних ліній: Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО, чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання, економіка без олігархів, а депутатів спускаємо з неба на землю. Якщо ми по цих питаннях знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – наголосив Вакарчук.

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Тому він одарзу відкинув можливість формування коаліції з "Опозиційною платформою – За життя".

Щодо ймовірної коаліції зі "Слугою народу", то другий номер у списку "Голосу" Юлія Клименко розповіла, що поки складно щось прогнозувати.

"Не знаю наскільки складно буде виробити спільний план дій зі "Слугою народу", адже ми ще не пробували. Почнемо – побачимо, наскільки це легко" – підсумувана вона.

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