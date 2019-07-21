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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Парламентські вибори 2019: якою нерухомістю володіють лідери прохідних партій

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      Результати виборів 2019: що відомо про нерухомість лідерів партій
      Результати виборів 2019: що відомо про нерухомість лідерів партій / Колаж 24 каналу

      В Україні закрилась остання дільниця після голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня. Уже відомі результати Національного екзит-полу, які показують, скільки партій долають 5%-й бар'єр, необхідний для проходження в парламент.

      За даними екзит-полів, до Верховної Ради 9-го скликання проходить 5 політичних партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос".

      Дізнайтесь більше: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Офіційні результати голосування ЦВК має встановити до 5 серпня. На своє перше засідання Верховна Рада 9-го скликання повинна зібратись до 9 вересня 2019.

      Актуально! Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

      За крісло "під куполом" цього разу змагались 22 політичні партії із 2747 кандидатами у списках. За 199 місць по мажоритарці боролись понад 3000 претендентів.

      Журналісти 24 каналу у серії публікацій зібрали найактуальнішу інформацію про елітні квартири, готельні номери, особняки та земельні ділянки кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання.

      Читайте також: Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів

      Що відомо про нерухомість лідерів партій, які, за результатами екзит-полів, заводять свої політсили у парламент?

      "Слуга народу"

      Де живе і якою нерухомістю володіє лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков і відкритих джерелах інформації обмаль. 

      Водночас голова президентської партії уже прокоментував своє можливе прем'єрство.

      Дмитро Разумков Слуга народу
      Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков ретельно приховує інформацію про свою нерухомість / Фото: facebook.com/sluganarodu

      "Опозиційна платформа – За життя"

      Юрій Бойко – №1 у списку партії – подивіться, як виглядає його палац під Києвом

      Вадим Рабінович №2 у списку "Опозиційної платформи – За життя" – усі маєтки завбачливо записав на свою дружину Ірину. Окрім нерухомості в Україні, Рабіновичі мають віллу в Ізраїлі, про яку не згадується в декларації.

      Віктор Медведчук – третій номер "Опозиційної платформи". Про його нерухоме майно було оприлюднено чимало журналістських розслідувань – читайте все, що відомо про елітні будинки Медведчука тут.

      Опозиційна платформа За життя парламентські вибори
      "Опозиційна платформа – За життя" проходить у Верховну Раду за результатами екзит-полів

      "Європейська Солідарність"

      Лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко свого часу навіть проводив журналістам екскурсії своїм розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом.

      Особняк родини Порошенка порівнюють із резиденцією президента США Білим домом – подивіться, наскільки вони схожі.

      Читайте також: На парламентських виборах лідирує "Слуга народу": як на це зреагував Порошенко

      Порошенко Європейська солідарність вибори Петро Порошенко стане депутатом Верховної Ради 9-го скликання

      "Батьківщина"

      Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко уже встигла прокоментувати результати екзит-полів. Подивіться, як виглядає її маєток біля Києва, який Тимошенко з чоловіком орендують у родички.

      Тимошенко Батькіщина парламентські вибори 2019ВО "Батькіщина" потрапляє у новий парламент / Фото: Facebook Юлії Тимошенко

      "Голос"

      Партія "Голос" за результатами екзит-полів набрала 6,3% голосів і проходить у Верховну Раду. Лідер політсили Святослав Вакарчук уже прокоментував, чого чекати від нового парламенту.

      Дізнайтесь більше, що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука

      Святослав Вакарчук Голос Святослав Вакарчук вдруге стане депутатом Верховної Ради / Фото: 24 канал

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада партії інфографіка
      Парламентські вибори 2019: по скільки місць отримають прохідні партії / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

      Читайте більше: Маєтки майбутніх нардепів: все, що відомо про нерухомість кандидатів у Верховну Раду

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      22 липня
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Слуга народу Святослав Вакарчук - новини Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Петро Порошенко Новини нерухомості Віктор Медведчук Дмитро Разумков Вадим Рабінович Юлія Тимошенко - новини Новини нерухомості України Юрій Бойко Елітна нерухомість Нерухомість кандидатів у Верховну Раду
      Джерело: 24 канал
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