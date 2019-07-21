Парламентські вибори 2019: якою нерухомістю володіють лідери прохідних партій

В Україні закрилась остання дільниця після голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня. Уже відомі результати Національного екзит-полу, які показують, скільки партій долають 5%-й бар'єр, необхідний для проходження в парламент.

За даними екзит-полів, до Верховної Ради 9-го скликання проходить 5 політичних партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та партія "Голос".

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Офіційні результати голосування ЦВК має встановити до 5 серпня. На своє перше засідання Верховна Рада 9-го скликання повинна зібратись до 9 вересня 2019.

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За крісло "під куполом" цього разу змагались 22 політичні партії із 2747 кандидатами у списках. За 199 місць по мажоритарці боролись понад 3000 претендентів.

Журналісти 24 каналу у серії публікацій зібрали найактуальнішу інформацію про елітні квартири, готельні номери, особняки та земельні ділянки кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання.

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Що відомо про нерухомість лідерів партій, які, за результатами екзит-полів, заводять свої політсили у парламент?

"Слуга народу"

Де живе і якою нерухомістю володіє лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков і відкритих джерелах інформації обмаль.

Водночас голова президентської партії уже прокоментував своє можливе прем'єрство.



Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков ретельно приховує інформацію про свою нерухомість / Фото: facebook.com/sluganarodu

"Опозиційна платформа – За життя"

Юрій Бойко – №1 у списку партії – подивіться, як виглядає його палац під Києвом.

Вадим Рабінович – №2 у списку "Опозиційної платформи – За життя" – усі маєтки завбачливо записав на свою дружину Ірину. Окрім нерухомості в Україні, Рабіновичі мають віллу в Ізраїлі, про яку не згадується в декларації.

Віктор Медведчук – третій номер "Опозиційної платформи". Про його нерухоме майно було оприлюднено чимало журналістських розслідувань – читайте все, що відомо про елітні будинки Медведчука тут.



"Опозиційна платформа – За життя" проходить у Верховну Раду за результатами екзит-полів

"Європейська Солідарність"

Лідер партії "Європейська Солідарність", 5-й президент України Петро Порошенко свого часу навіть проводив журналістам екскурсії своїм розкішним маєтком в елітному селищі Козин під Києвом.

Особняк родини Порошенка порівнюють із резиденцією президента США Білим домом – подивіться, наскільки вони схожі.

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Петро Порошенко стане депутатом Верховної Ради 9-го скликання

"Батьківщина"

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко уже встигла прокоментувати результати екзит-полів. Подивіться, як виглядає її маєток біля Києва, який Тимошенко з чоловіком орендують у родички.

ВО "Батькіщина" потрапляє у новий парламент / Фото: Facebook Юлії Тимошенко

"Голос"

Партія "Голос" за результатами екзит-полів набрала 6,3% голосів і проходить у Верховну Раду. Лідер політсили Святослав Вакарчук уже прокоментував, чого чекати від нового парламенту.

Дізнайтесь більше, що відомо про нерухомість Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук вдруге стане депутатом Верховної Ради / Фото: 24 канал



Парламентські вибори 2019: по скільки місць отримають прохідні партії / Інфографіка 24 каналу

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

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