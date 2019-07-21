На парламентських виборах лідирує "Слуга народу": як на це зреагував Порошенко

За даними екзит-полів, на парламентських виборах лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Партія "Європейська Солідарність" перебуває на третій сходинці з 8,9% голосів. Лідер "ЄС" Петро Порошенко прокоментував дані екзит-полів і заявив, що його політсила вважає своїм головним партнером партію "Голос".

"Хочу подякувати всім і кожному, хто сьогодні віддав голос за "Європейську Солідарність". Ви – великі молодці. Ми зробимо все, щоб виправдати ту довіру, яку нашій найкращій команді ви надали. Бо це було нелегко для нас і для вас", – сказав Порошенко.

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Про окупаційну колону

Він наголосив, що проти "ЄС" "за допомогою силових структур та колишніх топ-чиновників з адміністрації Януковича постійно влаштовувалася провокація. Влада при цьому крізь пальці дивилася на активність п’ятої колони".

На превеликий жаль, нас, а не окупаційну колону (обмовився), "Опозиційну платформу", Господи, вибачте, атакували і деякі партії патріотичного, проєвропейського спрямування. Там вони загрози для держави не бачили,

– сказав Порошенко.

Дивіться відео, як Порошенко обмовився і назвав "Опоплатформу" "окупаційною колоною":

П’ятий президент також висловив переконання, що лінія опонентів його партії точно не сподобалась виборцям. Він наголосив, що має на увазі і поведінку проєвропейських демократичних партій.

"Бо ці партії (демократичні і проєвропейські), як ми бачимо, за результатами усіх екзит-полів, не долають 5-відстоковий бар'єр і не потрапляють до Ради. Шкода, тому що вони розпорошили від 10 до 15% голосів, які зараз перерозподіляться на користь інший партій, в тому числі і проросійських", – сказав лідер "Європейської Солідарності".

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Ми маємо силу, досвід, волю виконувати ті завдання, які нам поставив наш виборець. Стратегічні завдання, для того, щоб не допустити до реальної влади окупаційну платформу- тепер уже саме так. Цих путінських маріонеток не повинно бути ані в коаліції, ані в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним завдання,

– заявив Порошенко.

Головний партнер "ЄС" – "Голос"

"Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію "Голос", якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів", – наголосив лідер "ЄС".

Водночас у "Голосі" теж не проти співпраці з "ЄС".

"Порошенко і Тимошенко, якщо зможуть чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори", – сказав кандидат у нардепи від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Порошенко також запевнив, що політсила готова як до постійної, так і до ситуативної співпраці з усіма, хто підтримує курс на повноправне членство України в ЄС і НАТО.

Пріоритетною для своєї партії Порошенко назвав роботу з реалізації положень Конституції, що визначають найпершим завданням влади роботу над вступом до ЄС і НАТО.

Дивіться відео з реакцією Порошенка на результати екзит-полів:

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Що відомо про партію "Європейська Солідарність"? 27 серпня 2014 року Мін'юст зареєстрував політичну партію з назвою "Блок Петра Порошенка "Солідарність". Таку назву партія мала до 24 травня 2019 року, коли з'їзд політсили вирішив змінити назву на "Європейська Солідарність".



На позачергових виборах до Ради 2014 року БПП посів 2 місце – майже 22% голосів, а з урахуванням мажоритарних виборів партія здобула найбільшу фракцію у парламенті. Почесним головою партії є п'ятий президент Петро Порошенко.



"Ми йдемо у парламент, бо не можна без догляду залишати дітей із сірниками в кімнаті. Там мають бути дорослі. Ті, хто можуть приймати непопулярні рішення, ті, хто можуть захистити Україну. Досить челенджів, хештегів і приколів", – заявляв другий номер у списку партії Андрій Парубій під час презентації списку політсили.

Перша п'ятірка списку партії "Європейська Солідарність":