У партії "Голос" відреагували на результати екзит-полу

Згідно з даними екзит-полу, лідером перегонів стала партія "Слуга народу", що зібрала 43.9% голосів виборців. 5% бар'єр подолали партії: "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та партія "Голос", що набрала 6.3% голосів.

Лідер політсили Святослав Вакарчук зазначив, що першочергово партія "Голос" іде до парламенту для зміни правил політики.

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Дуже важливо, щоб ми рухалися вперед, а стара політика відійшла в минуле. Ми, користуючись алегорією альпіністів, два місяці тому зібрались одною командою та вирішили піднятися на Еверест, на вершині якого справжні зміни. Не посади, не відсотки, не влада, не слава, не гроші,

– сказав Вакарчук у штабі партії.

У штабі політсили запевнили, що ніколи не увійдуть до коаліції з проросійськими силами "як би вони не називалися та за яке б життя не виступали". При цьому, вони готові на коаліцію з іншими політичними силами, якщо за ними не стоять олігархи та корумпований інтерес.

Порошенко і Тимошенко, якщо зможуть чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори,

– сказав кандидат від партії Ярослав Юрчишин.

На думку Вакарчука, дуже важливо зараз не переходити до політичних дискусій за п'ять хвилин після результатів екзит-полів, бо "сьогодні важливий один факт – що нова політика перемогла".

Одна з перший речей, яку ми зробимо в парламенті – це ініціюємо поправки до зміни закону про вибори, щоби ці зміни почали діяти буквально одразу, з 2020 року,

– заявив він.

Також глава політсили прокоментував майбутнє своєї творчої кар'єри:

"Океан Ельзи" буде існувати. Слава Богу закон дозволяє займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені нею не займатись,

– наголосив Вакарчук.

Хто увійшов у список партії "Голос" – читайте за посиланням.

Що відомо про партію "Голос"?Про створення партії "Голос" стало відомо 16 травня 2019 року. Лідером політсили став відомий рок-музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Ідеологія партії характеризується проєвропейською позицією та підтримкою електронної демократії.



Безліч експертів пов'язують політсилу з американським інвестором Джорджем Соросом та українським олігархом Віктором Пінчуком, проте у самій партії спростовують чутки про такі зв'язки.



Список партії "Голос" / Інфографіка 24 каналу