Разумков прокоментував своє можливе прем’єрство

Голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допускає, що він може стати прем’єр-міністром. Однак зараз таких розмов нібито немає.

Водночас він нагадав, що питання посади прем’єра вирішує на один депутат, а вся Верховна Рада, пише "Громадське".

Вам буде цікаво: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

Разумков також зазначив, що у президентської політичної сили буде більшість, "але не монополія на владу".

Там є народні депутати, які будуть голосувати за кандидатуру прем’єр-міністра України. Та ж сама ситуація з головою Верховної Ради. Я впевнений, що на будь-яку з вищезазначених в нас є непогані кандидати, але ми про це будемо казати вже у Верховній Раді,

– сказав він.

При цьому голова партії додав, що може очолити уряд, якщо йому це довірять.

"Якщо я буду відповідати тим викликам, які будуть стояти перед парламентом та перед нашою політичною партією, можливо, але зараз таких розмов не ведеться", – додав Разумков.

Зазначимо, журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.



Кого українці бачать прем'єром: опитування/ інфографіка 24 каналу

Хто призначає прем'єр-міністра України?Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.



Результати попереднього екзит-полу – інфографіка



Дивіться відео, як оголошували результати Національного екзит-полу станом на 18:00: