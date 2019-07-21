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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Разумков прокоментував своє можливе прем’єрство

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      Разумков допускає своє прем’єрство, якщо "буде відповідати викликам"
      Разумков допускає своє прем’єрство, якщо "буде відповідати викликам" / 24 канал

      Голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допускає, що він може стати прем’єр-міністром. Однак зараз таких розмов нібито немає.

      Водночас він нагадав, що питання посади прем’єра вирішує на один депутат, а вся Верховна Рада, пише "Громадське".

      Вам буде цікаво: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Разумков також зазначив, що у президентської політичної сили буде більшість, "але не монополія на владу".

      Там є народні депутати, які будуть голосувати за кандидатуру прем’єр-міністра України. Та ж сама ситуація з головою Верховної Ради. Я впевнений, що на будь-яку з вищезазначених в нас є непогані кандидати, але ми про це будемо казати вже у Верховній Раді,
      – сказав він.

      При цьому голова партії додав, що може очолити уряд, якщо йому це довірять.

      "Якщо я буду відповідати тим викликам, які будуть стояти перед парламентом та перед нашою політичною партією, можливо, але зараз таких розмов не ведеться", – додав Разумков.

      Зазначимо, журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них: Владислав Рашкован, Юрій Вітренко, Андрій Коболєв, Олександр Данилюк та Айварас Абромавічус.

      кого українці бачать новим прем'єр-міністром
      Кого українці бачать прем'єром: опитування/ інфографіка 24 каналу

      Хто призначає прем'єр-міністра України?Верховна Рада за поданням президента. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Голосують у Раді щодо призначення прем'єра у поіменному режимі. У разі відхилення – президент вносить нове подання про призначення на посаду.

      екзит-пол
      Результати попереднього екзит-полу – інфографіка
       

      Дивіться відео, як оголошували результати Національного екзит-полу станом на 18:00:

       

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Кабінет Міністрів України Дмитро Разумков
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