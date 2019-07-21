00:09
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
      Вєсті Кремля
      18:48, 20 липня
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Тимошенко прокоментувала результати екзит-полу

      4867 Читать новость на русском
      "Батьківщина" відреагувала на попередні результати виборів
      "Батьківщина" відреагувала на попередні результати виборів / Колаж 24 каналу

      За даними екзит-полів, на виборах до Верховної Ради лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" перебуває на 4 сходинці із 7,6% голосів. Лідерка вже прокоментувала попередні результати виборів.

      Партія "Батьківщина" успішно входить до парламенту і впливатиме на майбутнє України наступні 5 років, про це заявила Юлія Тимошенко під час брифінгу.

      Важливо: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Лідерка "Батьківщини" подякувала виборцям, які віддали свій голос за цю політсилу. Тимошенко наголосила, що "лише команда "Батьківщини" має стратегічний покроковий план дій". 

      Партія президента України Володимира Зеленського бере найбільшу фракцію у парламенті. Сьогодні у них є повне право формувати парламенську коаліцію у новій Верховній Раді так, як вони вважають за потрібне,
      – наголосила Тимошенко.

      Водночас вона додала, що "ця робота і ця відповідальність персонально лежить на Володимирі Зеленському". Лідерка "Батьківщини" зазначила, що наврядче будь-хто ще може впливати на цей процес – "усе залежить від волі Зеленського".

      "Ми на жодні посади не претендуємо, будемо служити Україні, де б не були – в коаліції чи ні", – додала вона. 


      Брифінг Тимошенко після оголошення результатів екзит-полу/ Фото Олекій Печій (24 канал)

      Які результати екзит-полу?Партії "Сила і честь" (4,4%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування. Всі інші партії отримали менше 2%.

      Зверніть увагу: "Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Що відомо про ВО "Батьківщина"?Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — українська політична партія, яку очолює Юлія Тимошенко. Її лідерка у політиці понад 20 років, встигла двічі побути прем'єр-міністром, тричі брала участь у президентських виборах і вже всьоме претендує на мандат депутата Верховної Ради.

      Мінюст зареєстрував партію у 1999 році, тоді ж у ВР створюють фракцію "Батьківщина". Першим головою був Віктор Драченко. У грудні 1999 року головою обрали Юлію Тимошенко, яка відтоді незмінно очолює партію. На виборах 2002 року партія стала основою Блоку Юлії Тимошенко.

      На президентських виборах 2004 року "БЮТ" не висував своєї кандидатки в обмін на крісло прем’єра для Тимошенко. У листопаді 2011 року участь блоків політичних партій у парламентських виборах була заборонена. Тоді до "Об'єднаної опозиції "Батьківщина"" увійшли 7 партій. 
       

      Перша п'ятірка списку партії "Батьківщина":


      Хто увійшов до партії "Батьківщина" 

       

      Дивіться відео з реакцією Юлії Тимошенко на результати:

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9540
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики ВО Батьківщина День виборів Юлія Тимошенко - новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 500
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2528
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2015
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      363
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук