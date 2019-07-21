Тимошенко прокоментувала результати екзит-полу

За даними екзит-полів, на виборах до Верховної Ради лідирує партія "Слуга народу" з результатом 43,9% голосів. Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" перебуває на 4 сходинці із 7,6% голосів. Лідерка вже прокоментувала попередні результати виборів.

Партія "Батьківщина" успішно входить до парламенту і впливатиме на майбутнє України наступні 5 років, про це заявила Юлія Тимошенко під час брифінгу.

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Лідерка "Батьківщини" подякувала виборцям, які віддали свій голос за цю політсилу. Тимошенко наголосила, що "лише команда "Батьківщини" має стратегічний покроковий план дій".

Партія президента України Володимира Зеленського бере найбільшу фракцію у парламенті. Сьогодні у них є повне право формувати парламенську коаліцію у новій Верховній Раді так, як вони вважають за потрібне,

– наголосила Тимошенко.

Водночас вона додала, що "ця робота і ця відповідальність персонально лежить на Володимирі Зеленському". Лідерка "Батьківщини" зазначила, що наврядче будь-хто ще може впливати на цей процес – "усе залежить від волі Зеленського".

"Ми на жодні посади не претендуємо, будемо служити Україні, де б не були – в коаліції чи ні", – додала вона.



Брифінг Тимошенко після оголошення результатів екзит-полу/ Фото Олекій Печій (24 канал)

Які результати екзит-полу?Партії "Сила і честь" (4,4%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%) та ВО "Свобода" (2,1%) не долають 5-відсотковий бар'єр відповідно до результатів екзит-полу, але ймовірно можуть пройти до Ради, враховуючи похибку опитування. Всі інші партії отримали менше 2%.

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Що відомо про ВО "Батьківщина"?Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — українська політична партія, яку очолює Юлія Тимошенко. Її лідерка у політиці понад 20 років, встигла двічі побути прем'єр-міністром, тричі брала участь у президентських виборах і вже всьоме претендує на мандат депутата Верховної Ради.



Мінюст зареєстрував партію у 1999 році, тоді ж у ВР створюють фракцію "Батьківщина". Першим головою був Віктор Драченко. У грудні 1999 року головою обрали Юлію Тимошенко, яка відтоді незмінно очолює партію. На виборах 2002 року партія стала основою Блоку Юлії Тимошенко.



На президентських виборах 2004 року "БЮТ" не висував своєї кандидатки в обмін на крісло прем’єра для Тимошенко. У листопаді 2011 року участь блоків політичних партій у парламентських виборах була заборонена. Тоді до "Об'єднаної опозиції "Батьківщина"" увійшли 7 партій.



Перша п'ятірка списку партії "Батьківщина":



Хто увійшов до партії "Батьківщина"

Дивіться відео з реакцією Юлії Тимошенко на результати: