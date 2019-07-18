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      Маєтки майбутніх нардепів: все, що відомо про нерухомість кандидатів у Верховну Раду

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      Кандидати у депутати 2019 Верховної Ради – нерухомість кандидатів
      Що відомо про нерухомість кандидатів у Верховну Раду / Колаж 24 каналу

      Дочасні парламентські вибори в Україні відбудуться вже цієї неділі 21 липня 2019 року. За депутатське крісло під куполом Верховної Ради 9-го скликання боротиметься рекордна кількість кандидатів як у списках партій, так і в одномандатних округах.

      Для участі у позачергових парламентських виборах ЦВК зареєструвала 22 політичні партії, у виборчих списках яких 2747 кандидатів. Усі вони претендують лише на 225 крісел у парламенті.

      Дізнайтесь більше: Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій

      За інші 199 місць у парламенті змагатимуться 3220 кандидатів в одномандатних (мажоритарних) округах. 26 крісел у Раді й далі пустуватимуть, оскільки решта 26 одномандатних округів розташовані в окупованих районах Донецької та Луганської областей і в тимчасово анексованому Росією Криму.

      Журналісти 24 каналу у серії публікацій зібрали найактуальнішу інформацію про елітні квартири, готельні номери, особняки та земельні ділянки кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання.

      Актуально: Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

      Далі читайте, якою нерухомістю володіють перші номери у списках політичних партій, які спробують подолати 5%-й бар'єр:

      Юрій Бойко – №1 партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Вадим Рабінович – №2 партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Віктор Медведчук – №3 партії "Опозиційна платформа – За життя"

      Юлія Тимошенко – №1 партії ВО "Батьківщина"

      Сергій Тарута – №2 партії ВО "Батьківщина"

      Валентин Наливайченко – №3 партії ВО "Батьківщина"

      Святослав Вакарчук – №1 партії "Голос"

      Петро Порошенко – №1 партії "Європейська Солідарність"

      Володимир Гройсман – №1 партії "Українська стратегія Гройсмана"

      Михайло Поплавський – №1 "Аграрної партії України"

      Олег Ляшко – №1 партії "Радикальна партія Олега Ляшка"

      Євген Мураєв – №1 партії "Опозиційний блок"

      Олександр Вілкул – №2 партії "Опозиційний блок"

      Геннадій Кернес – №3 партії "Опозиційний блок"

      Геннадій Труханов – №4 партії "Опозиційний блок"

      Олег Тягнибок – №1 партії ВО "Свобода"

      Дмитро Ярош – №3 партії ВО "Свобода"

      Міхеіл Саакашвілі – №1 партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі"

      Андрій Садовий – №1 партії "Об'єднання "Самопоміч"

      Анатолій Гриценко – №1 партії "Громадянська позиція"

      Ігор Смешко – №1 партії "Сила і честь"

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Новини нерухомості Самопоміч Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Геннадій Труханов Володимир Гройсман Петро Порошенко Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Опозиційна платформа – За життя Елітна нерухомість Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Петро Симоненко Партія Сила і честь Ігор Смешко Громадянська позиція Анатолій Гриценко Андрій Садовий Олег Ляшко Рух нових сил Європейська солідарність Міхеїл Саакашвілі ВО "Свобода" Дмитро Ярош Олег Тягнибок Геннадій Кернес Олександр Вілкул Євгеній Мураєв Радикальна партія Михайло Поплавський Партія Українська стратегія Валентин Наливайченко Сергій Тарута Віктор Медведчук Вадим Рабінович Опозиційний блок Юрій Бойко Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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