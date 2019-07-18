Маєтки майбутніх нардепів: все, що відомо про нерухомість кандидатів у Верховну Раду

Дочасні парламентські вибори в Україні відбудуться вже цієї неділі 21 липня 2019 року. За депутатське крісло під куполом Верховної Ради 9-го скликання боротиметься рекордна кількість кандидатів як у списках партій, так і в одномандатних округах.

Для участі у позачергових парламентських виборах ЦВК зареєструвала 22 політичні партії, у виборчих списках яких 2747 кандидатів. Усі вони претендують лише на 225 крісел у парламенті.

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За інші 199 місць у парламенті змагатимуться 3220 кандидатів в одномандатних (мажоритарних) округах. 26 крісел у Раді й далі пустуватимуть, оскільки решта 26 одномандатних округів розташовані в окупованих районах Донецької та Луганської областей і в тимчасово анексованому Росією Криму.

Журналісти 24 каналу у серії публікацій зібрали найактуальнішу інформацію про елітні квартири, готельні номери, особняки та земельні ділянки кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання.

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Далі читайте, якою нерухомістю володіють перші номери у списках політичних партій, які спробують подолати 5%-й бар'єр:

Юрій Бойко – №1 партії "Опозиційна платформа – За життя"

Вадим Рабінович – №2 партії "Опозиційна платформа – За життя"

Віктор Медведчук – №3 партії "Опозиційна платформа – За життя"

Юлія Тимошенко – №1 партії ВО "Батьківщина"

Сергій Тарута – №2 партії ВО "Батьківщина"

Валентин Наливайченко – №3 партії ВО "Батьківщина"

Святослав Вакарчук – №1 партії "Голос"

Петро Порошенко – №1 партії "Європейська Солідарність"

Володимир Гройсман – №1 партії "Українська стратегія Гройсмана"

Михайло Поплавський – №1 "Аграрної партії України"

Олег Ляшко – №1 партії "Радикальна партія Олега Ляшка"

Євген Мураєв – №1 партії "Опозиційний блок"

Олександр Вілкул – №2 партії "Опозиційний блок"

Геннадій Кернес – №3 партії "Опозиційний блок"

Геннадій Труханов – №4 партії "Опозиційний блок"

Олег Тягнибок – №1 партії ВО "Свобода"

Дмитро Ярош – №3 партії ВО "Свобода"

Міхеіл Саакашвілі – №1 партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі"

Андрій Садовий – №1 партії "Об'єднання "Самопоміч"

Анатолій Гриценко – №1 партії "Громадянська позиція"

Ігор Смешко – №1 партії "Сила і честь"

Петро Симоненко – лідер недопущеної до виборів Комуністичної партії України

Під якими номерами йдуть партії у бюлетенях: дивіться інфографіку



Головні дати позачергових парламентських виборів в Україні: інфографіка