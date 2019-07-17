Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про статки кандидата в нардепи від "Батьківщини"
Валентин Наливайченко – політик з досвідом. Після формальної участі у президентських виборах 2019, Наливайченко хоче знову спробувати себе у ролі народного депутата. У позачергових парламентських виборах він бере участь під третім номером у списку партії "Батьківщина". 24 канал продовжує знайомити читачів із нерухомістю кандидатів у народні депутати Верховної Ради 9 скликання.
Далі у матеріалі читайте, якими маєтками володіє колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
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У своїй електронній декларації про доходи за 2018 рік кандидат у нардепи вказав, що разом із дружиною Оленою та донькою Ольгою володіє квартирою в Києві площею 72,9 квадратних метра.
Що відомо про нерухомість Валентина Наливайченка
У 2014 році у своїй декларації в розділі "Об'єкти нерухомості" політик задекларував лише 10 соток землі. У дружини та доньки Наливайченка нерухомості значно більше. За даними реєстру майнових прав, у 2010 році дружина отримала у подарунок квартиру площею майже 400 метрів квадратних та паркомісце в елітному житловому комплексі "Альпійський" у Києві.
У декларації Наливайченка чимало нерухомості
Але це тільки невелика частина нерухомості родини. У 2015-му році донька Валентина Олександровича в один день отримала в подарунок 4 земельних ділянки і ще одну – його дружина.
Скріншот із декларації Валентина Наливайченка
Не заробив, а подарували
Загальна площа "подарунків" – більше 2 гектарів. Усі ділянки родині Наливайченка подарувала родина Бабичів. Це дівоче прізвище дружини Наливайченка – Олени.
Родичам дружини Наливайченка ці ділянки також дісталися безкоштовно від держави через приватизацію за тих часів, коли політик вперше очолював СБУ у 2006-2010 роках.
Карта Києва, на якій позначений ЖК "Альпійський":
Сусідом Наливайченка по житловому комплексі є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Житловий комплекс, де розташована квартира Наливайченка / Фото: facebook.com/monti.czardas
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