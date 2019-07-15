Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош

Дмитро Ярош став широко відомим під час подій Революції Гідності. Він очолив рух "Правий сектор" і був своєрідним символом силового спротиву на Майдані. Зараз нардеп Ярош вдруге балотується у Раду. Де живе та яку нерухомість декларує політик – читайте далі.

Вперше до парламенту Дмитро Ярош потрапив у 2014 році. На дострокових виборах він балотувався по мажоритарному округу від власної політсили "Правий сектор". У 2015 році він її покинув через розбіжності у поглядах з іншими учасниками. У той же рік він ініціював створення нового громадсько-політичного руху "Державницька ініціатива Яроша".

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У Верховній Раді політик з'являється вкрай рідко й вважається одним з найбільших прогульників парламенту.

Тепер же до парламенту він йде разом з об’єднаними націоналістами. Ярош – третій номер за партійним списком ВО "Свободи".



Ярош – третій номер у списку "Свободи" на парламентських виборах-2019 / інфографіка 24 каналу

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Яку нерухомість декларує Дмитро Ярош

Декларація Яроша доволі скромна, як, власне, і його маєтки. Так, у його 100-відсотковій власності квартира площею 44,5 квадратних метри у Кам’янському (до 2016-го – це був Дніпродзержинськ). Також Ярош володіє 26% будинку, а на його дружину записана ще одна квартира на 53,9 квадрати у цьому ж місті.

Також у декларації за 2018 рік вказано, що Дмитро Ярош продав квартиру в Кам'янському, якою володів з 2009 року, за 221 тисячу гривень.

Судити про якесь приховане житло одного з лідерів українських націоналістів не доводиться. У соцмережах Ярош часто публікує фото із родиною і побратимами на подвір’ї власного дому. І якщо його будинок завдяки активним дописам у Facebook можна розгледіти ледь не з усіх сторін, то про те, як виглядають квартири й хто в них мешкає – дізнатись важче.

Дім у соняхах

Проживає Ярош у задекларованому ним будинку площею 88,4 метра квадратних. Там разом із ним мешкає дружина Ольга й син Дмитро. Дві старші доньки Анастасія та Ірина вже заміжні, живуть окремо, часто приїжджають у батьківську хату погостювати з онуками. Донедавна у домі разом із сім’єю сина жила мати Дмитра, Ірина, проте у 2018 році її не стало.

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Дім нардепа побудований літерою "Г", на подвір’ї також є гараж та кілька споруд господарського призначення. Окрім того, там розташований невеличкий город, виноградна "арка" та фруктові дерева.

Власне обійстя Ярош часто демонструє у соцмережах. Так, перед домом влітку у нього цвітуть соняхи, на огорожі висять глеки з різноманітними квітами. Також на подвір’ї є дерев’яна альтанка та велика піч.



Дмитро Ярош на власному обійсті / фото з соцмереж





Соняхи на подвір'ї Дмитра Яроша / скріншоти із відео



Домашні улюбленці Дмитра Яроша – собака Ларі та кіт Немо / фото УП



На подвір'ї у Яроша – виставка використаних на війні боєприпасів / фото УП

В інтерв’ю проекту "Сектор правди" у 2015 році Ярош показав інтер'єр власного дому. Зокрема, кімнату мами, де на стіні висів килим з іконою.



Кімната покійної мами Дмитра Яроша, Ірини / скрін із відео

У вітальні в Яроша вмонтований камін, на стінах – картини із козаками, одна з них вишита бісером. Також там стоїть клітка із папугами сина.

Вітальня Дмитра Яроша

Кімната сина Дмитрика обставлена так, як треба школяру: на стіні – абетка, є стелаж із книгами й робочий стіл.



Кімната сина Дмитра Яроша / скрін із відео



Маленький онук Дмитра Яроша в домі політика / скрін із відео

Власну спальню Ярош відмовився показувати. Натомість у мережу потрапили фото з кабінету народного депутата.



Кабінет Дмитра Яроша у його будинку / фото УП

Дмитро Ярош показує льох у власному будинку / фото УП

Про квартири Яроша у Кам'янському у вільному доступі інформації дуже мало. Можна припустити, що одна з них, ймовірно, розташована за адресою – Медична,47. На другому поверсі у будинку за цією адресою проживали особисті охоронці нардепа. Вони потрапили у гучний скандал, коли в нетверезому стані, побили місцевого таксиста.





Будинок у Кам'янському, де, ймовірно, розташована одна із задекларованих квартир Дмитра Яроша / скріншоти з Google maps



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