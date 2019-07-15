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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Хата в соняхах і боєприпаси на подвір'ї: якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош

      1955 Читать новость на русском
      Нерухомість Дмитра Яроша – маєтки, якими володіє кандидат
      Якою нерухомістю володіє Дмитро Ярош / 24 канал

      Дмитро Ярош став широко відомим під час подій Революції Гідності. Він очолив рух "Правий сектор" і був своєрідним символом силового спротиву на Майдані. Зараз нардеп Ярош вдруге балотується у Раду. Де живе та яку нерухомість декларує політик – читайте далі.

      Вперше до парламенту Дмитро Ярош потрапив у 2014 році. На дострокових виборах він балотувався по мажоритарному округу від власної політсили "Правий сектор". У 2015 році він її покинув через розбіжності у поглядах з іншими учасниками. У той же рік він ініціював створення нового громадсько-політичного руху "Державницька ініціатива Яроша".

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      У Верховній Раді політик з'являється вкрай рідко й вважається одним з найбільших прогульників парламенту.

      Тепер же до парламенту він йде разом з об’єднаними націоналістами. Ярош – третій номер за партійним списком ВО "Свободи".

      Свобода список партійний націоналісти
      Ярош – третій номер у списку "Свободи" на парламентських виборах-2019 / інфографіка 24 каналу

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      Яку нерухомість декларує Дмитро Ярош

      Декларація Яроша доволі скромна, як, власне, і його маєтки. Так, у його 100-відсотковій власності квартира площею 44,5 квадратних метри у Кам’янському (до 2016-го – це був Дніпродзержинськ). Також Ярош володіє 26% будинку, а на його дружину записана ще одна квартира на 53,9 квадрати у цьому ж місті.

      Також у декларації за 2018 рік вказано, що Дмитро Ярош продав квартиру в Кам'янському, якою володів з 2009 року, за 221 тисячу гривень.

      Судити про якесь приховане житло одного з лідерів українських націоналістів не доводиться. У соцмережах Ярош часто публікує фото із родиною і побратимами на подвір’ї власного дому. І якщо його будинок завдяки активним дописам у Facebook можна розгледіти ледь не з усіх сторін, то про те, як виглядають квартири й хто в них мешкає – дізнатись важче.

      Дім у соняхах

      Проживає Ярош у задекларованому ним будинку площею 88,4 метра квадратних. Там разом із ним мешкає дружина Ольга й син Дмитро. Дві старші доньки Анастасія та Ірина вже заміжні, живуть окремо, часто приїжджають у батьківську хату погостювати з онуками. Донедавна у домі разом із сім’єю сина жила мати Дмитра, Ірина, проте у 2018 році її не стало.

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      Дім нардепа побудований літерою "Г", на подвір’ї також є гараж та кілька споруд господарського призначення. Окрім того, там розташований невеличкий город, виноградна "арка" та фруктові дерева.

      Власне обійстя Ярош часто демонструє у соцмережах. Так, перед домом влітку у нього цвітуть соняхи, на огорожі висять глеки з різноманітними квітами. Також на подвір’ї є дерев’яна альтанка та велика піч.

      Ярош хата будинок подвір'я
      Дмитро Ярош на власному обійсті / фото з соцмереж

      сад дім Ярош Дмитро Ярош
      Ярош дім
      Соняхи на подвір'ї Дмитра Яроша / скріншоти із відео


      Домашні улюбленці Дмитра Яроша – собака Ларі та кіт Немо / фото УП

      подвір'я Ярош
      На подвір'ї у Яроша – виставка використаних на війні боєприпасів / фото УП

      В інтерв’ю проекту "Сектор правди" у 2015 році Ярош показав інтер'єр власного дому. Зокрема, кімнату мами, де на стіні висів килим з іконою.


      Кімната покійної мами Дмитра Яроша, Ірини / скрін із відео

      У вітальні в Яроша вмонтований камін, на стінах – картини із козаками, одна з них вишита бісером. Також там стоїть клітка із папугами сина.

      Вітальня Дмитра Яроша

      Кімната сина Дмитрика обставлена так, як треба школяру: на стіні – абетка, є стелаж із книгами й робочий стіл.


      Кімната сина Дмитра Яроша / скрін із відео


      Маленький онук Дмитра Яроша в домі політика / скрін із відео

      Власну спальню Ярош відмовився показувати. Натомість у мережу потрапили фото з кабінету народного депутата.


      Кабінет Дмитра Яроша у його будинку / фото УП

      Дмитро Ярош показує льох у власному будинку / фото УП

      Про квартири Яроша у Кам'янському у вільному доступі інформації дуже мало. Можна припустити, що одна з них, ймовірно, розташована за адресою – Медична,47. На другому поверсі у будинку за цією адресою проживали особисті охоронці нардепа. Вони потрапили у гучний скандал, коли в нетверезому стані, побили місцевого таксиста.



      Будинок у Кам'янському, де, ймовірно, розташована одна із задекларованих квартир Дмитра Яроша / скріншоти з Google maps

      вибори Рада парламент календар
      Календар дочасних парламентських виборів: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ВО "Свобода" Новини нерухомості Новини нерухомості України Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Дмитро Ярош
      Джерело: 24 канал
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