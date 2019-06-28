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      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана

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      Житло Володимира Гройсмана: де живе, все про нерухомість Гройсмана
      Що відомо про нерухомість Володимира Гройсмана / 24 канал

      Чинний прем'єр-міністр йде на позачергові парламентські вибори на чолі власної партії "Українська стратегія Гройсмана". 24 канал продовжує серію публікацій про маєтки українських політиків, які претендують на депутатське крісло. Далі у матеріалі читайте, що відомо про нерухоме майно Володимира Гройсмана.

      Політик родом із Вінниці, де свого часу став наймолодшим мером міста. Саме за часів його мерства, Вінниця стала одним з найрозвиненіших міст України. Що відомо про нерухомість колишнього спікера парламенту і чинного прем'єр-міністра, який перебрався у Київ лише у 2014-му.

      Читайте також: Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"

      Загальна площа земельних ділянок – 9 159 тисяч метрів квадратних
      Загальна площа будинків – 11 205, 7 тисяч метрів квадратних
      Загальна площа квартир – 422,9 метри квадратних
      Інша нерухомість – 1 165,9 тисячі метрів квадратних

      У декларації про доходи Гройсман зазначив, що у його користуванні є 4 земельні ділянки у Вінниці, 2 житлові будинки, 2 нежитлові та вбудовані прибудови, а також 3 магазини. А ще у Вінниці урядовець володіє 6-ма квартирами у спільному володінні із донькою та дружиною.

      У декларації Гройсмана чимало нерухомості у Вінниці// кадр із програми
      Що відомо про нерухомість Гройсмана / Кадр із програми "Схеми"

      До слова, донька Володимира Гройсмана – Юлія, отримала посвідку на проживання у Великобританії та зареєструвала там власну фірму 2100 Consultancy Ltd.

      Де живе Гройсман?

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман живе у квартирі в одному з найпрестижніших житлових комплексів Києва – "Новопечерські Липки". Але житло зареєстроване на його тещу-пенсіонерку, яка мешкає у Вінниці.

      У Києві Володимир Гройсман живе у елітному багатоквартирному будинку//кадр з відео програми
      У Києві Гройсман живе у елітному багатоквартирному будинку / Кадр із програми "Схеми"

      Як зазначають журналісти програми "Схеми", Володимир Гройсман не має особистого стосунку до коштів, за які його теща придбала дві квартири та два паркомісця, загальною вартістю понад півмільйона доларів. Як зазначив сам політик, у цьому допомогла родина.

      Що вказано у декларації?

      У своїй декларації прем'єр зазначив, що власної нерухомості у Києві у нього немає. Натомість Гройсман задекларував, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить Бурлаці Аліні Іполітівній – таке ж ім'я та прізвище має теща Володимира Гройсмана.

      У користуванні кожного з трьох інших членів його родини – дружини, доньки та сина – ще по 60 квадратів нерухомості, що належить цій же громадянці.

      Житловий комплекс у Києві, де живе Володимир Гройсмана: карта

      У селі Бохоники біля Вінниці на Володимира Гройсмана записані дві земельні ділянки загальною площею майже 3 000 метрів квадратних (0,3 гектара), які він набув у власність ще у 2004-му році.

      У цьому ж населеному пункті прем'єр-міністр володіє двома немалими житловими будинками – площею 534 та 461 метрів квадратних кожен.

      У самій Вінниці екс-мер декларує ділянку площею 237 квадратів, яка за останньою оцінкою коштує трохи більше 15 тисяч гривень. Тут на нього також записані 3 магазини.

      За даними місцевих журналістів, сім'ї Гройсманів у Вінниці належить асфальтний завод, кілька міських газет та мережа магазинів "Гранд".

      Гройсман декларація ТЦ Вінниця
      Власницею ТЦ "МагіГранд" у Вінниці є дружина Володимира Гройсмана Олена / Фото: magigrand.com

      Хто увійшов у список партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана: інфографіка

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Гройсман Парламентські вибори 2019 Елітна нерухомість Новини нерухомості Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Партія Українська стратегія
      Джерело: 24 канал
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