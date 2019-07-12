Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"

Мільярдер та екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута на позачергові парламентські вибори йде під другим номером у списку ВО "Батьківщині" на чолі з Юлією Тимошенко. 24 канал продовжує серію публікацій про нерухоме майно відомих політиків, які претендують на депутатське крісло у Верховній Раді 9 скликання.

Ще кілька років тому Сергій Тарута був власником низки розкішних маєтків. Однак нині скаржиться, що після початку війни на Донбасі втратив майже половину з них.

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Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?

У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратів та офісом у столиці.



Сергій Тарута у своєму офісі в Києві / Фото: Українська правда



Офіс Тарути прикрашає вишуканий камін / Фото: Українська правда

Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.

В тимчосово окупованому Донецьку у мільярдера задекларовані такі об’єкти нерухомості:

величезний будинок площею 1727, 90 квадратних метрів; земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів; квартира площею 130 квадратних метрів.

Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратів в анексованому Криму.

У 2017 році Сергій Тарута показав свій розкішний будинок та офіс у Києві журналістам ТСН.



Дім Сергія Тарути у Києві / Кадр з відео



Вітальня депутата у світлих тонах / Кадр з відео



Простора кухня у помешканні Сергія Тарути / Кадр з відео

На відео помітно, що маєток облаштований дорогими меблями, вишуканими картинами та статуетками.



Розкішні меблі кандидата в депутати / Скріншот з відео



На стінах висять красиві картини / Скріншот з відео



Вишукані деталі в дизайні будинку / Скріншот з відео

У декларації депутата чимало нерухомості також записано на його дружину Ольгу.

Жінка є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.

У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:

земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів; квартира площею 61,70 квадратних метрів; житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.

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