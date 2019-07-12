Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"
Мільярдер та екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута на позачергові парламентські вибори йде під другим номером у списку ВО "Батьківщині" на чолі з Юлією Тимошенко. 24 канал продовжує серію публікацій про нерухоме майно відомих політиків, які претендують на депутатське крісло у Верховній Раді 9 скликання.
Ще кілька років тому Сергій Тарута був власником низки розкішних маєтків. Однак нині скаржиться, що після початку війни на Донбасі втратив майже половину з них.
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Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?
У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратів та офісом у столиці.
Сергій Тарута у своєму офісі в Києві / Фото: Українська правда
Офіс Тарути прикрашає вишуканий камін / Фото: Українська правда
Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.
В тимчосово окупованому Донецьку у мільярдера задекларовані такі об’єкти нерухомості:
- величезний будинок площею 1727, 90 квадратних метрів;
- земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів;
- квартира площею 130 квадратних метрів.
Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратів в анексованому Криму.
У 2017 році Сергій Тарута показав свій розкішний будинок та офіс у Києві журналістам ТСН.
Дім Сергія Тарути у Києві / Кадр з відео
Вітальня депутата у світлих тонах / Кадр з відео
Простора кухня у помешканні Сергія Тарути / Кадр з відео
На відео помітно, що маєток облаштований дорогими меблями, вишуканими картинами та статуетками.
Розкішні меблі кандидата в депутати / Скріншот з відео
На стінах висять красиві картини / Скріншот з відео
Вишукані деталі в дизайні будинку / Скріншот з відео
У декларації депутата чимало нерухомості також записано на його дружину Ольгу.
Жінка є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.
У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:
- земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів;
- квартира площею 61,70 квадратних метрів;
- житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.
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