11:54
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"

      3669 Читать новость на русском
      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?
      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути? / 24 канал

      Мільярдер та екс-губернатор Донеччини Сергій Тарута на позачергові парламентські вибори йде під другим номером у списку ВО "Батьківщині" на чолі з Юлією Тимошенко. 24 канал продовжує серію публікацій про нерухоме майно відомих політиків, які претендують на депутатське крісло у Верховній Раді 9 скликання.

      Ще кілька років тому Сергій Тарута був власником низки розкішних маєтків. Однак нині скаржиться, що після початку війни на Донбасі втратив майже половину з них.

      Дивіться також: Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"

      Що відомо про нерухомість Сергія Тарути?

      У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратів та офісом у столиці.

      тарута
      Сергій Тарута у своєму офісі в Києві / Фото: Українська правда

      тарута
      Офіс Тарути прикрашає вишуканий камін / Фото: Українська правда

      Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.

      В тимчосово окупованому Донецьку у мільярдера задекларовані такі об’єкти нерухомості:

      1. величезний будинок площею 1727, 90 квадратних метрів;
      2. земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів;
      3. квартира площею 130 квадратних метрів.

      Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратів в анексованому Криму.

      У 2017 році Сергій Тарута показав свій розкішний будинок та офіс у Києві журналістам ТСН.

      будинок Тарута
      Дім Сергія Тарути у Києві / Кадр з відео

      тарута будинок
      Вітальня депутата у світлих тонах / Кадр з відео

      тарута будинок
      Простора кухня у помешканні Сергія Тарути / Кадр з відео

      На відео помітно, що маєток облаштований дорогими меблями, вишуканими картинами та статуетками.

      тарута будинок
      Розкішні меблі кандидата в депутати / Скріншот з відео

      тарута
      На стінах висять красиві картини / Скріншот з відео

      тарута будинок
      Вишукані деталі в дизайні будинку / Скріншот з відео

      У декларації депутата чимало нерухомості також записано на його дружину Ольгу.

      Жінка є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.

      У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:

      1. земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів;
      2. квартира площею 61,70 квадратних метрів;
      3. житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.

      Дивіться, хто, крім Тарути, увійшов у топ-5 ВО "Батьківщина" на виборах до Ради: інфографіка

      Тарута Батьківщина вибори список інфографіка

      позачергові вибори Верховна Рада календар інфографіка
      Позачергові вибори до Верховної Ради: основні дати – інфографіка

      Дізнайтесь більше про Нерухомість кандидатів у Верховну Раду

      Дивіться також:
      blog_ava
      Свято Петра і Павла: що не можна робити у цей день
      сьогодні
      10242
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Публікації ВО Батьківщина Новини нерухомості України Новини нерухомості Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Елітна нерухомість Сергій Тарута
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"
      сьогодні , 11:01 Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"
      Юлія Гілей 3669
      Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      сьогодні , 08:50 Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      Олексій Чибісов 3702
      "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      11 липня , 22:00 "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      Повернись живим 1648
      Відпочинок у Болгарії: як дешево та незабутньо провести відпустку
      11 липня , 21:00 Відпочинок у Болгарії: як дешево та незабутньо провести відпустку
      Юлія Гілей 924
      Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      11 липня , 20:30 Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      678
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук