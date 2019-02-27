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      Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер

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      Что известно о недвижимости Сергея Таруты?
      Что известно о недвижимости Сергея Таруты? / 24 канал

      Миллиардер и экс-губернатор Донетчины Сергей Тарута еще несколько лет назад был владельцем ряда роскошных имений. Однако ныне жалуется – мол, после конфликта на Востоке потерял почти половину. 24 канал продолжает серию публикаций о имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.

      29 января народный депутат Сергей Тарута стал одним из 44 кандидатов на пост главы государства.

      Читайте также: Кто такой Сергей Тарута: что известно о кандидате в президенты

      На президентские выборы украинский миллиардер выдвигается от собственной партии “Основа”.

      Что известно о недвижимости Сергея Таруты?

      В декларации за 2017 год указано, что олигарх является владельцем трех квартир в Киеве общей площадью 632,6 квадратных метров. Также он владеет нежилым домом на 556 квадратных метров и офисом.

      тарута

      Сергей Тарута в своем офисе в Киеве

      тарута

      Офис Таруты украшает изысканный камин

      Тарута является владельцем квартиры площадью 44,6 квадратных метров в Мариуполе.

      В Донецке у миллиардера задекларированы такие объекты недвижимости:

      1. дом площадью 1727, 90 квадратных метров;
      2. земельный участок площадью 7955 квадратных метров;
      3. квартира площадью 130 квадратных метров.

      Кроме того, депутат владеет двумя квартирами общей площадью 175,8 квадратных метров в аннексированном Крыму.

      В 2017 году Сергей Тарута показал свой роскошный дом и офис в Киеве журналистам ТСН.

      будинок Тарута

      Дом Сергея Таруты в Киеве

      тарута будинок

      Гостиная  депутата в светлых тонах

      тарута будинок

      Просторная кухня олигарха

      На видео заметно, что имение обустроенно дорогой мебелью, изысканными картинами и статуэтками.

      тарута будинокРоскошная мебель кандидата в президенты

      тарута

      На стенах висят красивые картины

      тарута будинок

      Изысканные детали в дизайне дома

      В декларации указано, что жена кандидата в президенты Ольга Тарута имеет недвижимость в Киеве и Мариуполе.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      Женщина является владелицей двух земельных участков площадью 2000 квадратных метров в столице Украины. Там также расположен ее жилой дом площадью 479,40 квадратных метров и гараж.

      В Мариуполе Ольга Тарута является владелицей такой недвижимости:

      1. земельный участок площадью 1102 квадратных метров;
      2. квартира площадью 61,70 квадратных метров;
      3. жилой дом площадью 164,80 квадратных метров.

      Что известно о выборах президента Украины 2019?
      Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты будут известны до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет в должности не менее 5 лет.

      Читайте больше о Недвижимости кандидатов в президенты на выборах 2019

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Бизнес Елитная недвижемость ЦИК Недвижимость кандидатов в президенты Сергей Тарута
      Источник: 24 канал
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