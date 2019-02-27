Имения Сергея Таруты: как живет "обедневший" миллиардер

Миллиардер и экс-губернатор Донетчины Сергей Тарута еще несколько лет назад был владельцем ряда роскошных имений. Однако ныне жалуется – мол, после конфликта на Востоке потерял почти половину. 24 канал продолжает серию публикаций о имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.

29 января народный депутат Сергей Тарута стал одним из 44 кандидатов на пост главы государства.

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На президентские выборы украинский миллиардер выдвигается от собственной партии “Основа”.

Что известно о недвижимости Сергея Таруты?

В декларации за 2017 год указано, что олигарх является владельцем трех квартир в Киеве общей площадью 632,6 квадратных метров. Также он владеет нежилым домом на 556 квадратных метров и офисом.

Сергей Тарута в своем офисе в Киеве

Офис Таруты украшает изысканный камин

Тарута является владельцем квартиры площадью 44,6 квадратных метров в Мариуполе.

В Донецке у миллиардера задекларированы такие объекты недвижимости:

дом площадью 1727, 90 квадратных метров; земельный участок площадью 7955 квадратных метров; квартира площадью 130 квадратных метров.

Кроме того, депутат владеет двумя квартирами общей площадью 175,8 квадратных метров в аннексированном Крыму.

В 2017 году Сергей Тарута показал свой роскошный дом и офис в Киеве журналистам ТСН.

Дом Сергея Таруты в Киеве

Гостиная депутата в светлых тонах

Просторная кухня олигарха

На видео заметно, что имение обустроенно дорогой мебелью, изысканными картинами и статуэтками.

Роскошная мебель кандидата в президенты

На стенах висят красивые картины

Изысканные детали в дизайне дома

В декларации указано, что жена кандидата в президенты Ольга Тарута имеет недвижимость в Киеве и Мариуполе.

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Женщина является владелицей двух земельных участков площадью 2000 квадратных метров в столице Украины. Там также расположен ее жилой дом площадью 479,40 квадратных метров и гараж.

В Мариуполе Ольга Тарута является владелицей такой недвижимости:

земельный участок площадью 1102 квадратных метров; квартира площадью 61,70 квадратных метров; жилой дом площадью 164,80 квадратных метров.

Что известно о выборах президента Украины 2019?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты будут известны до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет в должности не менее 5 лет.

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