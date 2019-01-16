Хто такий Валентин Наливайченко: біографія кандидата в президенти

Екс-голова Служби безпеки України став шостим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України. На вибори Наливайченка висуває партія "Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Валентина Наливайченка

Народився Валентин Наливайченко 8 червня 1966 року у місті Запоріжжя.

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Освіта – перший курс Харківського державного університету, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (диплом за фахом викладач та референт-перекладач з англійської мови).

Кар’єру почав на посаді викладача російської мови у виші, далі працював заступником директора з економіки, маркетингу та менеджменту ПП "Якість".

Присвятив 12 років дипломатичній службі, обіймав керівні посади в Міністерстві закордонних справ та дипломатичних представництвах України за кордоном.

Зокрема, у 2001-2003 роках працював у Вашингтоні, Генеральний консул посольства України у США.

2003-2004 – директор Департаменту консульської служби МЗС України.

2004-2008 – заступник міністра закордонних справ України, член Комісії при Президентові України з питань громадянства, глава делегації України на переговорах з Єврокомісією щодо підписання угод про спрощення візового режиму та про реадмісію з країнами-членами ЄС.

2005 – посол України в Білорусі.

Робота в СБУ

У сфері національної безпеки почав працювати у 2006 році і був головою СБУ до 2010 року. У грудні 2009 року за ініціативи Наливайченка Україна розірвала протокол про співробітництво між СБУ та ФСБ. Коли протокол діяв, представники російської спецслужби могли вільно перебувати та працювати на території Криму. Цей протокол не відповідав законодавству України. Після відставки Наливайченка з посади голови СБУ нові керівники відновили дію цієї угоди.

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У період перебування Наливайченка на посаді голови СБУ служба викрила в корупції скандально відомого суддю Ігоря Зварича та екс-начальника Управління кримінального розшуку МВС України, генерал-лейтенанта Олексія Пукача, якого через кілька років визнали винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе та засудили до довічного ув'язнення.

Пішов з посади СБУ у 2010 році після обрання Віктора Януковича президентом України.

У лютому 2014 року Верховна Рада знову призначила Наливайченка головою СБУ. І він знову став ініціатором розірвання міжнародних міжвідомчих угод, укладених між СБУ та спецслужбами РФ.

Неодноразово виступав за розрив дипломатичних відносин та розрив Угоди про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ.

На початку 2014 року в СБУ провели наймасштабнішу "кадрову чистку" серед генералітету та вищого офіцерського складу СБУ. Загалом було звільнено 24 % особового складу служби.

На початку військової агресії РФ проти України, СБУ знешкодила десятки ворожих диверсійно-розвідувальних груп та запобігла великій кількості терактів.

Політична кар’єра

У 2010 році вступив у політичну партію "Наша Україна" і був головою політради партії. Через 2 роки склав повноваження голови політради, припинив членство в "Нашій Україні" та приєднався до партії "УДАР Віталія Кличка".

У 2012 році Наливайченко став народним депутатом України. 2013 року був учасником та співорганізатором політичних заходів на підтримку ув’язненої на той час Юлії Тимошенко в Німеччині.

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Був активним учасником Майдану у 2013-2014 роках.

Після тривалого періоду непорозумінь із Президентом України Петром Порошенком, у 2015 році Верховна Рада відправила Наливайченка у відставку з посади голови СБУ. За інформацією ЗМІ, за таке рішення депутатам пропонувалися гроші.

У 2016 році заснував "Громадсько-політичний Рух "Справедливість" і став головою цієї політичної партії.

У 2017 році виступав на захист екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі, якого позбавили громадянства України та видворили за межі держави.

Як лідер партії "Справедливість" Наливайченко підтримує партнерські стосунки із партіями "Батьківщина", "Самопоміч", "РНС", "УКРОП", "Громадянська позиція А. Гриценка".

Головною метою передвиборчої програми сам Наливайченко називає "повернення спокою та безпеки українським громадянам", знищення корупції та жорстоке покарання за неї, зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів, впровадження прозорих конкурсів на державні посади. Політик також виступає за збільшення терміну покарань за будь-які злочини насильницького характеру, планує ініціювати ухвалення Кодексу соціального захисту громадян, який зобов'язуватиме уряд вчасно і в повному обсязі виплачувати гідну зарплату, пенсії, стипендії, соціальні виплати та допомогу.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 1 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.