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      Валентин Наливайченко: в основі моєї президентської програми безпека і спокій українських громад

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / rudenko.kiev.ua

      Про це Валентин Наливайченко заявив делегатам та учасникам всеукраїнського з'їзду партії "Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість", які одноголосно проголосували за його висунення кандидатом на посаду президента України.

      "Як для людини, яка присвятила себе служінню власному народу у сфері дипломатії і національної безпеки, спокій та безпека українського громадянина є для мене пріоритетом з пріоритетів. Українські громадяни, діти, жінки, літні люди мають бути захищені і убезпечені, де б вони не знаходилися: на вулиці, на дорозі, чи за кордоном. Я поверну українським громадянам спокій та безпеку!" – наголосив Валентин Наливайченко.

      За його словами "людина, а не президент, депутати чи судді, має бути недоторканною в Україні і почуватися в безпеці". Наливайченко має намір ініціювати суттєве підняття термінів покарань за будь-які злочини насильницького характеру, а особливо за злочини щодо неповнолітніх, жінок, старих і немічних людей. "Насилля має бути рішуче викорінене із нашого повсякденного життя, в якій би формі воно не відбувалося", – переконаний він.

      Наливайченко також обіцяє добитися відновлення дії принципу невідворотності покарання для злочинців.

      "Ані президент, ані жоден з представників влади ніколи більше не використовуватиме силовиків у боротьбі з політичними опонентами, для тиску на приватний бізнес, переслідувань представників засобів масової інформації", – наголошує політик.

      "Українська людина має бути захищена не лише з точки зору права, безпеки, а також володіти непорушними соціальними гарантіями", – переконаний Наливайченко. Він має намір ініціювати ухвалення Кодексу соціального захисту громадян, який зобов'язуватиме уряд вчасно і в повному обсязі виплачувати громадянам гідну зарплату, пенсії, стипендії, соціальні виплати та допомогу.

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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